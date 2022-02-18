Искусственный интеллект поможет врачам в терапии клапанной болезни сердца
Современные технологии диагностики (например, эхокардиография) и возможность замены клапанов позволяют эффективно лечить VHD в большом количестве случаев. Однако существует проблема недостаточной диагностированности, из-за которой миллионы людей живут с VHD и не знают об этом. Специалисты предлагают решить эту проблему при помощи алгоритмов ИИ, способных быстро и результативно интерпретировать результаты эхокардиографии, а также устанавливать степень заболевания.
Ученые создали алгоритм ИИ, который способен в автоматическом режиме оценивать тяжесть регургитации митрального клапана сердца, демонстрируя при этом точность на уровне 99 процентов. Глубокое машинное обучение, как отмечают разработчики алгоритма, способно вывести диагностику VHD на новый уровень качества, что позволит сохранить огромное число человеческих жизней.
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Добавил lavrentiya в категорию Кардиология
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