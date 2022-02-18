Всего 20 минут упражнений помогут приобрести спортивную форму

Специалисты заявляют, что всего 20 минут умеренных физических нагрузок в день помогут сохранить здоровье и спортивную форму. Даже в 70 лет риск заболеваний сердечно-сосудистой системы после 80 лет снижается в два раза.Итальянские ученые из Университета Падуи смогли подтвердить информацию о том, что всего 20 минут умеренных физических нагрузок в день помогут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования был проведен анализ данных о сердечных заболеваниях порядка 3 тысяч человек в возрасте 65 и более лет на протяжении 20 лет. Также измерялся уровень физической активности добровольцев.Умеренная физическая нагрузка включала в себя ходьбу, езду на велосипеде, танцы, плавание, садоводство и многие другие виды деятельности. Также в ходе исследования удалось выяснить, что наибольший положительных эффект от физических нагрузок наблюдался у добровольцев в возрасте от 70 до 75 лет. У людей более старшего возраста сильных улучшений зафиксировано не было.Специалисты сообщают, что данная информация полностью подтверждает рекомендации для людей разного возраста начать вести активную жизнь и заниматься спортом. Многие отказываются от спорта из-за того, что считают себя слишком старыми, однако умеренные нагрузки разрешены людям разного возраста и приносят положительный эффект.