Частицы коронавируса могут путешествовать по воздуху очень далеко

Небольшие частицы коронавируса, вылетая из легких, могут зависать в воздухе на более длительный период и распространяться на более значительное расстояние, чем это прежде считалось. Таковы результаты лабораторных исследований.Авторы исследований самым подробным образом изучали слизь, покрывающую выделяющиеся из респираторной системы капли, которые попадают в воздух, когда человек дышит, разговаривает или кашляет. Установлено, что эта слизь позволяет многим частицам вируса перемещаться дальше, чем они могли бы, если бы её не было. Так и происходит перекрёстное заражение. Принято считать, что очень небольшие аэрозольные капли размером всего в несколько микронов почти мгновенно высыхают в воздухе, становясь безвредными.Однако ученые выяснили, что эта самая слизистая оболочка аэрозольных капель снижает скоростью испарения и увеличивает продолжительность, в течение которой вирусные частицы внутри сохраняют влажность и заразность. Поскольку находящуюся в оболочке вирусы вроде SARS-CoV-2 имеют жировое покрытие для поддержания влажности и заразности, более медленное их испарение даёт возможность вирусным частицам дольше сохранять инфекционность. Команда ученых установила, что заключенные в эту слизь капли могут сохранять влажность до 30 минут и перемещаться на десятки метров.У науки есть доказательства того, что люди заражаются коронавирусом с большого расстояния и с подветренной стороны от инфицированного человека или в комнате уже через несколько минут после того, как зараженный человек оттуда вышел. Была проверена концепция о том, что вирусные вирионы могут сохранять увлажнения и свою заразность на значительных расстояниях. Она полностью соответствует наблюдениям в реальном мире.