Врач Обложко перечислил продукты, которые улучшают состояние сосудов

Одним из полезных продуктов, способствующих хорошему состоянию продуктов, являются сухофрукты, говорит медик.В интервью врача диетолога Сергея Обложко были перечислены продукты, чье употребление идут на пользу сосудистой системе, помогает сосудам сохранять хорошую форму, снижает риск из заболеваний.Оливки, оливковое масло. Врач заметил, что эти продукты обеспечивают профилактику атеросклероза – сосудистой патологии, характеризуемой жесткостью сосудистой ткани, потерей ее эластичности и более высоким риском повреждений. Атеросклероз является одним из факторов, усиливающих проблему повышенного холестерина и вместе с этим подверженность инфарктам и инсультам.«Оливки и оливковое масло за счет жирных полиненасыщенных кислот и полифенолов с антиоксидантным действием предупреждают повреждение стенок сосудов», - заметил Обложко.Сухофрукты. Еще один продукт, который улучшает состояние сосудов, – это происходит благодаря содержанию клетчатки, других полезных микроэлементов.Овсянка. Полезнее всего та, что долго варится, или цельнозерновая: ее потребление улучшает показатели сахара в крови, что важно для состояния сосудов.Шпинат. Обложко заметил, что растительный продукт приводит в норму уровень гомоцистеина в крови.Зелень. Врач добавил, что одной из самых полезных для сердца пищевых привычек является добавление в пищу свежей зелени.«Едите суп, посыпьте его зеленью – и красивее, и вкуснее, и насыщает рацион фолиевой кислотой», - прокомментировал медик.