Специалисты обнаружили три новых варианта гибридного штамма «дельтакрон»

Специалисты выявили по меньшей мере три новых варианта рекомбинации штаммов коронавирусной инфекции "омикрон" и "дельта" — речь идет о т.н. "дельтакроне". Упоминания о новых вариантах SARS-CoV-2 появились в очередном еженедельном отчете британского Агентства по безопасности здравоохранения.Как отметил генетик Дмитрий Прусс, рекомбинации возникают в результате заражения одного человека двумя штаммами одновременно, что считается редким сценарием. "Для рекомбинации два разных штамма инфекции должны размножаться в одних и тех же клетках, но это достаточно экзотический сценарий. Дело в том, что когда в клетке начинается репликация первого вируса, иммунитет задействует разные системы защиты, и второй вирус практически теряет способность преодолеть эту оборону", — пояснил ученый.Но с появлением "Омикрона" заражение двумя разными штаммами стало более вероятным, т.к. активированный иммунный ответ против "дельты" далеко не во всех случаях может остановить вторжение нового штамма. В научных публикациях уже перечислены случаи сосуществования "омикрона" и "дельты" у пациентов без иммунной недостаточности."Соответственно, нет ничего удивительного в появлении рекомбинантов "дельты" и "омикрона". Во всех выявленных вариантах есть S-ген от "омикрона", который дает им некоторые преимущества против иммунитета", — добавил генетик.