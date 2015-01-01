Мед на травах поможет облегчить кашель и другие неприятные ощущения
Мед, настоянный на травах, может помочь облегчить кашель и другие типичные симптомы простуды и гриппа. С древних времен этот подсластитель был главным ингредиентом множества лекарственных средств благодаря своим целебным свойствам. Фактически, наука подтверждает его успокаивающее, отхаркивающее и противовоспалительное действие.
Кроме того, было замечено, что его компоненты помогают остановить рост вирусов, бактерий и дрожжей, вызывающих инфекции дыхательных путей. И хотя мед сам по себе очень полезен, в сочетании с травами он более эффективен. Хотите попробовать это натуральное средство?
Польза меда для облегчения кашля
Мед – это натуральный продукт, производимый пчелами из нектара, который они извлекают из цветов. Как показывает обзор, опубликованный в журнале Pharmacognosy Research, он является важным источником углеводов (от 95% до 97% его состава), а также белков, витаминов, аминокислот, минералов и органических кислот.
Кроме того, этот ингредиент широко исследуется на предмет его целебных свойств. В частности, он обладает антимикробной, противовирусной, противогрибковой, антиоксидантной, противовоспалительной и противоопухолевой активностью. И хотя исследования все еще продолжаются, он считается хорошим вспомогательным средством, когда речь идет о борьбе с респираторными заболеваниями.
Что касается кашля, исследования, опубликованные в Кокрейновских систематических обзорах, подтверждают, что употребление меда помогает успокаивать этот симптом эффективнее, чем дифенгидрамин и плацебо. Кроме того, уменьшается его продолжительность и тяжесть.
Со своей стороны, исследование, опубликованное в Allergologia et Immunopathologia, сообщило о терапевтическом успехе у 80% детей, которые употребляли смесь меда с молоком для лечения кашля. Аналогичные результаты были получены в обзоре 2016 года. Было обнаружено, что этот подсластитель уменьшает интенсивность кашля и улучшает качество сна, не вызывая побочных эффектов.
Преимущества трав для успокоения кашля
В традиционной медицине травы играют важную роль в профилактике и лечении множества болезней. В обзоре, опубликованном в 2015 году, говорится, что такие виды, как Andrographis paniculata, плющ, первоцвет и тимьян, могут облегчить кашель и сократить его продолжительность.
Другие травы, рекомендуемые из-за их противовирусного, противомикробного и противовоспалительного действия:
Анисовый иссоп (Agastache foeniculum)
Мелисса пчелиная (Monarda fistulosa)
Ромашка (Matricaria recutita)
Корень девясила ( Inula helenium)
Чеснок (Allium sativum)
Имбирь ( Zingiber officinale)
Базилик пурпурный (Ocimum tenuiflorum)
Лаванда (Lavandula angustifolia)
Мелисса лекарственная (Melissa officinalis)
Липа (Tilia spp.)
Мята (Mentha spp.)
Орегано (Origanum spp.)
Сосна (Pinus spp.)
Шиповник (Rosa spp.)
Розмарин (Rosmarinus officinalis)
Лепестки розы (Rosa spp.)
Шалфей лекарственный (Salvia officinalis)
Эстрагон ( Artemisia dracunculus)
Фиалка (Viola spp.)
Как настоять мед на травах, чтобы облегчить кашель?
И мед, и травы можно использовать отдельно для облегчения кашля и респираторных симптомов. Однако их сочетание представляет собой более эффективное средство. Попробуйте!
Ингредиенты и материалы
Ступка
Сизалевая пряжа
Марля
Стеклянная банка с крышкой
1 бутылка органического меда (300 г)
3 столовые ложки смеси трав (на ваш выбор, они могут быть сушеными или свежими).
Примечание: вы можете смешать 2 или 3 вида трав, которые мы упоминали ранее. Перед этим узнайте об их взаимодействии, чтобы определить, безопасно ли их комбинировать.
Инструкция
Если вы выбрали свежие травы, положите их в ступку и хорошо растолките.
Далее положите траву в марлю и перевяжите кусочком сизалевой нити.
Перелейте мед в стеклянную банку и нагрейте его на водяной бане.
Туда же положите мешочек с травами и оставьте на медленном огне на 5 минут.
По истечении этого времени дайте настою отдохнуть и хорошо накройте его. Мешочек с травами оставьте внутри.
Храните настоянный мед в прохладном и темном месте.
Употребляйте от 3 до 5 столовых ложек в течение дня.
Если хотите, можете растворить их в половине стакана горячей воды.
Мед на травах: рекомендации по употреблению
Потребление этого природного средства, как правило, безопасно для большинства здоровых детей и взрослых. Однако его не следует давать детям в возрасте до одного года. В этих случаях мед может привести к довольно опасному состоянию, называемому детским ботулизмом. Его употребление также не рекомендуется людям с аллергией на пыльцу и больным сахарным диабетом.
Травы также могут давать побочные эффекты и вступать во взаимодействие с лекарствами. Поэтому перед их употреблением важно узнать о противопоказаниях. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом, специалистом в области традиционной медицины или травником.
Попробуйте мед на травах, чтобы успокоить кашель
Когда дело доходит до облегчения кашля и других респираторных заболеваний, мед в сочетании с травами является хорошим вариантом. Благодаря своим компонентам он способствует уменьшению боли в горле и стимулирует выведение мокроты.
Конечно, следует помнить, что это средство не является волшебным. Важно дополнить лечение правильным питанием, обильным питьем и хорошим отдыхом. Если симптомы сохраняются в течение долгого времени или усиливаются, обратитесь к врачу.
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