Мед на травах поможет облегчить кашель и другие неприятные ощущения

Мед является одним из эффективных продуктов для успокоения кашля. Кроме того, его можно настоять на травах, чтобы усилить его действие.Мед, настоянный на травах, может помочь облегчить кашель и другие типичные симптомы простуды и гриппа. С древних времен этот подсластитель был главным ингредиентом множества лекарственных средств благодаря своим целебным свойствам. Фактически, наука подтверждает его успокаивающее, отхаркивающее и противовоспалительное действие.Кроме того, было замечено, что его компоненты помогают остановить рост вирусов, бактерий и дрожжей, вызывающих инфекции дыхательных путей. И хотя мед сам по себе очень полезен, в сочетании с травами он более эффективен. Хотите попробовать это натуральное средство?Польза меда для облегчения кашляМед – это натуральный продукт, производимый пчелами из нектара, который они извлекают из цветов. Как показывает обзор, опубликованный в журнале Pharmacognosy Research, он является важным источником углеводов (от 95% до 97% его состава), а также белков, витаминов, аминокислот, минералов и органических кислот.Кроме того, этот ингредиент широко исследуется на предмет его целебных свойств. В частности, он обладает антимикробной, противовирусной, противогрибковой, антиоксидантной, противовоспалительной и противоопухолевой активностью. И хотя исследования все еще продолжаются, он считается хорошим вспомогательным средством, когда речь идет о борьбе с респираторными заболеваниями.Что касается кашля, исследования, опубликованные в Кокрейновских систематических обзорах, подтверждают, что употребление меда помогает успокаивать этот симптом эффективнее, чем дифенгидрамин и плацебо. Кроме того, уменьшается его продолжительность и тяжесть.Со своей стороны, исследование, опубликованное в Allergologia et Immunopathologia, сообщило о терапевтическом успехе у 80% детей, которые употребляли смесь меда с молоком для лечения кашля. Аналогичные результаты были получены в обзоре 2016 года. Было обнаружено, что этот подсластитель уменьшает интенсивность кашля и улучшает качество сна, не вызывая побочных эффектов.Преимущества трав для успокоения кашляВ традиционной медицине травы играют важную роль в профилактике и лечении множества болезней. В обзоре, опубликованном в 2015 году, говорится, что такие виды, как Andrographis paniculata, плющ, первоцвет и тимьян, могут облегчить кашель и сократить его продолжительность.Другие травы, рекомендуемые из-за их противовирусного, противомикробного и противовоспалительного действия:Анисовый иссоп (Agastache foeniculum)Мелисса пчелиная (Monarda fistulosa)Ромашка (Matricaria recutita)Корень девясила ( Inula helenium)Чеснок (Allium sativum)Имбирь ( Zingiber officinale)Базилик пурпурный (Ocimum tenuiflorum)Лаванда (Lavandula angustifolia)Мелисса лекарственная (Melissa officinalis)Липа (Tilia spp.)Мята (Mentha spp.)Орегано (Origanum spp.)Сосна (Pinus spp.)Шиповник (Rosa spp.)Розмарин (Rosmarinus officinalis)Лепестки розы (Rosa spp.)Шалфей лекарственный (Salvia officinalis)Эстрагон ( Artemisia dracunculus)Фиалка (Viola spp.)Как настоять мед на травах, чтобы облегчить кашель?И мед, и травы можно использовать отдельно для облегчения кашля и респираторных симптомов. Однако их сочетание представляет собой более эффективное средство. Попробуйте!Ингредиенты и материалыСтупкаСизалевая пряжаМарляСтеклянная банка с крышкой1 бутылка органического меда (300 г)3 столовые ложки смеси трав (на ваш выбор, они могут быть сушеными или свежими).Примечание: вы можете смешать 2 или 3 вида трав, которые мы упоминали ранее. Перед этим узнайте об их взаимодействии, чтобы определить, безопасно ли их комбинировать.ИнструкцияЕсли вы выбрали свежие травы, положите их в ступку и хорошо растолките.Далее положите траву в марлю и перевяжите кусочком сизалевой нити.Перелейте мед в стеклянную банку и нагрейте его на водяной бане.Туда же положите мешочек с травами и оставьте на медленном огне на 5 минут.По истечении этого времени дайте настою отдохнуть и хорошо накройте его. Мешочек с травами оставьте внутри.Храните настоянный мед в прохладном и темном месте.Употребляйте от 3 до 5 столовых ложек в течение дня.Если хотите, можете растворить их в половине стакана горячей воды.Мед на травах: рекомендации по употреблениюПотребление этого природного средства, как правило, безопасно для большинства здоровых детей и взрослых. Однако его не следует давать детям в возрасте до одного года. В этих случаях мед может привести к довольно опасному состоянию, называемому детским ботулизмом. Его употребление также не рекомендуется людям с аллергией на пыльцу и больным сахарным диабетом.Травы также могут давать побочные эффекты и вступать во взаимодействие с лекарствами. Поэтому перед их употреблением важно узнать о противопоказаниях. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом, специалистом в области традиционной медицины или травником.Попробуйте мед на травах, чтобы успокоить кашельКогда дело доходит до облегчения кашля и других респираторных заболеваний, мед в сочетании с травами является хорошим вариантом. Благодаря своим компонентам он способствует уменьшению боли в горле и стимулирует выведение мокроты.Конечно, следует помнить, что это средство не является волшебным. Важно дополнить лечение правильным питанием, обильным питьем и хорошим отдыхом. Если симптомы сохраняются в течение долгого времени или усиливаются, обратитесь к врачу.