Китайский врач назвал 5 продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике

Как известно, продукты лучше хранятся при низкой температуре, что было не раз доказано учеными. По этой причине и был изобретен холодильник, помогающий увеличить срок хранения припасов.Однако, как утверждает пользователь с популярной китайской социальной сети WeChat, не все так однозначно. Он перечислил целых пять продуктов, хранение которых в холодильнике вызывает образование афлатоксинов.Афлатоксины достаточно опасны для человека, так как в основном поражают печень. Сообщается, что они вырабатываются из плесневых грибов рода Аспергилл. Именно они они могут навредить человеку, который хранит указанные ниже продукты в холодильнике.Некоторые специи, по словам китайского врача, негативно переносят холод. Например, бадьян и перец, хранящиеся в холодильники, способны образовывать ядовитые соединения.Он сообщил, что тропические фрукты также запрещается содержать в условиях низких температур. Фрукты, напротив, начнут быстрее гнить и выделять опасные вещества.Лапшу также не следует хранить в холодильнике, рассказал пользователь форума. По его словам, правильная лапша хранится от двух до трех дней, а дальше выделяет афлатоксины. Содержание ее в холодильнике вызывает чувство, что лапша не испортилась и ее можно употреблять. Это в корне не верно.На четвертом и пятом месте идут соленые овощи и лекарственные растения. Пользователь рассказал, что на них может содержаться плесень с упомянутыми грибами. Холод спровоцирует образование афлатоксинов.