Кофе признали лучшим напитком для снижения уровня холестерина в крови
Исследователи из Университета Макмастера в Канаде обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому они помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока.
По словам ученых, регулярное потребление кофе способствует попаданию кофеина в организм, который уменьшает уровень белка PCSK9 в крови. К тому же этот белок помогает печени лучше расщеплять «плохой» тип холестерина ЛПНП.
Отмечается, что именно из-за него повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, кофеин не только прямо влияет на белок PCSK9, но и блокирует активацию белка SREBP2, что также уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.
«В результате нашего исследования мы выяснили, как именно кофеин снижает уровень белка PCSK9 в кровотоке и тем самым помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал исследователь Ричард Остин из Университета Макмастера.
Добавим, что кофе снижает риск развития сахарного диабета 2 типа при частом употреблении, нормализует уровень сахара в крови. Также он на короткое время улучшает память и внимательность.
Напиток снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, деменции, рака молочной железы, цирроза печени. Также облегчает головную боль и эффективный при мигрени.
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