Время назад! 6 привычек, которые и правда омолаживают наш организм

Совсем вернуть молодость, к сожалению, невозможно, но вот сбросить 5-10 лет — запросто! И точно по науке.Не выглядеть моложе, а в прямом смысле слова повернуть время вспять – неужели это возможно? Наука утверждает: да! Причем не когда-нибудь в далеком будущем, а прямо сейчас. Мы собрали несколько простых, а главное – научно подтвержденных рекомендаций, которые помогают стать моложе – прямо сейчас.Позаботьтесь о тех, кто в этом нуждаетсяРезультаты исследования, в котором приняли участие 100 тысяч женщин, подтвердили: женщины, которые регулярно принимали участие в волонтерских проектах или по-другому заботились о нуждающихся, в итоге на 14% снижали риск преждевременной смерти.Поставьте себе интересную цельТе, у кого есть цель в жизни, живут дольше и чувствуют себя при этом лучше – к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Университета Раша в Чикаго в результате исследования, в котором приняли участие более 1200 пожилых людей.Следите за уровнем витамина DКак показали результаты недавнего исследования, которое длилось 12 лет и в котором приняли участие 13 тысяч мужчин и женщин, взрослые люди, регулярно испытывающие дефицит витамина D, в итоге на 26% чаще умирают раньше срока. Помимо регулярного употребления продуктов, богатых этим витамином, врачи рекомендуют каждый день проводить на солнце не менее 15 минут – разумеется, не забывая защитить кожу от ультрафиолета.ГуляйтеДаже 15-минутная прогулка быстрым шагом положительно скажется на состоянии вашего сердца. Кроме того, регулярные пешие прогулки помогают в буквальном смысле этого слова омолаживать нашу сердечно-сосудистую систему. А если совершать их не в одиночестве, а в компании близких людей, то можно заодно и сохранить молодость головного мозга.Ешьте меньше красного мясаДесятилетнее исследование, в котором приняли участие 545 000 взрослых мужчин и женщин, показало, что регулярное употребление красного мяса повышает риск преждевременной смерти на 30% – из-за повышенного риска развития рака толстой кишки и заболеваний сердца. Так что если намерены жить долго, ешьте меньше красного мяса (но не отказывайтесь от него совсем!).ИграйтеТеннис, бадминтон, волейбол и другие командные или парные активные игры – это самая лучшая «таблетка молодости». Спорт полезен для нашего физического здоровья, а общение с близкими – для когнитивных способностей, молодости мозга и психического здоровья.