Что будет, если часто есть семена подсолнечника: плюсы и минусы популярного лакомства

Это полезный, но калорийный продукт.Часто люди любят лузгать семечки. В частности, в этом продукте содержится много полезных веществ, благодаря которым улучшится общее самочувствие.Семена подсолнечника являются источником витаминов А, В, D и Е, цинка, железа, калия и кальция. К тому же оно богато витамином Е, который защищает организм от свободных радикалов.Кроме того, людям, которые стремятся похудеть, нужно обязательно включить в свой рацион клетчатку. Медики говорят, что она улучшает работу желудочно-кишечного тракта и избавляет от запоров. Употребляя клетчатку, человек чувствует себя более сытим.Специалисты говорят, что семена подсолнечника содержат много полезных жиров, которые снижают уровень холестерина в крови. Этим вы защищаете себя от инфарктов и инсультов.Также систематическое употребление семян подсолнечника снижает риски развития онкологии. В семенах содержатся фитостеролы и ценная линолевая кислота, которые значительно снижают риск развития рака.Важно знать, что соленые семена не так полезны, как обычные. Все потому, что в нем очень много соли.К тому же стоит не забывать про зубную эмаль, которая портится, если разлузывать семена зубами.Добавим, что большое количество продукта вредно при заболеваниях печени и желчного пузыря.Не следует есть семена подсолнечника при мочекаменной или желчнокаменной болезнях.При переедании семян могут наблюдаться тошнота и вздутие.