Осторожно, котик! Можно ли гладить и брать на руки бездомных животных

На первый взгляд нет ничего плохого в том, чтобы покормить и приласкать бездомного кота или собаку, жмущуюся от холода в подворотне. Но безопасно ли общаться с бродячими животными? Ведь их укусы и следы от когтей могут не только болеть, но и стать причиной серьезных инфекций. Обо всех возможных последствиях от встречи с уличными животными лучше знать заранее.Главная опасность — это бешенствоУкус, царапина и даже контакт кожи со слюной животного с улицы несет в себе потенциальную угрозу заражения бешенством. Этот вирус атакует ЦНС с завидной скоростью — уже через неделю после начала болезни человек погибает из-за паралича, охватившего мышцы диафрагмы или сердце. При этом смертью бешенство заканчивается в 100% случаев.Узнать, больно ли животное, бывает непросто. Зараженные собаки и кошки могут:вести себя агрессивно или быть очень ласковыми,бояться воды,глотать несъедобные вещи.Зрачки животного могут быть расширены, оно может проявлять беспокойство, выглядеть возбужденным или напуганным. Хрестоматийный признак бешенства у животных — повышенное слюноотделение и пена изо рта. Долго больные звери не живут. Если кот или собака не погибли в течение недели, значит бешенства у них не было.Чем еще опасны укусы и царапиныПосле укуса или получения царапины вас могут ожидать:Смешанная бактериальная инфекция. Раны, нанесенные животными, очень часто инфицируются и воспаляются. Особенно опасны кошачьи укусы – они заканчиваются инфекцией в 20-50% случаев. Кошачьи зубы очень остры и способны проколоть кожу довольно глубоко. Иногда такой укус заканчивает заражением крови, бактерии также могут проникнуть в кости и суставы.Болезнь кошачьих царапин или доброкачественный лимфоретикулез. Его вызывает бактерия Bartonella henselae, носителями которой является 40% всех кошек. Заболевание относительно безопасно и проходит само. Среди симптомов – болезненность в области ранки, повышенная температура тела и увеличение лимфатических узлов.Пастереллез. Болезнь вызывает заражение бактерией Pasteurella multocida, чаще можно найти у кошек. Вызывает симптомы, похожие на ОРВИ, но у людей со сниженным иммунитетом может представлять серьезную опасность.Капноцитофага (Capnocytophaga) – бактериальная инфекция, чаще всего развивается после укуса или тесного общения с собаками. Среди симптомов – отек, боль, гнойные выделения или волдыри в месте укуса, высокая температура, диарея, головная боль, спутанность сознания, рвота, суставные и мышечные боли. Заболевание грозное и имеет множество осложнений от сердечного приступа до гангрены.Столбняк. Это бактериальная инфекция, которая тоже поражает нервную систему и имеет очень высокую смертность. Прививаться от столбняка нужно каждые 10 лет. Не пропускать ежедекадные бустеры особенно важно людям, работающим с животными, охотникам и дачникам (столбняком можно заразиться, копаясь в земле).Что делать, если тебя укусилиПосле укуса бездомного животного рану нужно хорошо промыть, не пытаясь остановить кровь, и затем обратиться к врачу. В ближайшем травмпункте вам окажут первую помощь:Обработают рану и при необходимости наложат швы.Проведут постконтактную вакцинацию против столбняка, если вы не привиты или не обновляли прививку последние 5 лет.Начнут курс экстренной вакцинации против бешенства (5 или 6 уколов начиная с дня, когда вас укусили).Назначат антибиотики.Если к вам присосался клещ, врач может рекомендовать уколы иммуноглобулина против энцефалита.Отловом зверя, у которого подозревают бешенство, должны заниматься служащие Станции по борьбе с болезнями животных.Можно ли заболеть, если тебя не кусалиРодители часто останавливают детей, тянущих руки к дворовому коту, со словами: «Не трогай, он блохастый!» При этом блохи, хотя и способны укусить человека, не приживаются у нас на теле. Люди недостаточно горячие для блок, и у них маловато шерсти. Но даже несмотря на то, что блох можно не опасаться, гладить потенциально больных животных или брать их на руки не следует. Это может закончиться болезнью. От котов и собак человек может заразиться:Токсоплазмозом. Эти паразиты чаще всего попадают к человеку через фекалии кошек. Здоровым людям сильно они не навредят, а вот для беременных женщин могут закончиться плачевно. Проникнув через плаценту, они могут навредить плоду, став причиной врожденных дефектов у ребенкаКампилобактерной инфекцией. Это довольно распространенный вид гастроэнтерита. Протекает с рвотой и диареей, часто болеют всей семьей.Сальмонеллезом. Эта болезнь также славится сильной рвотой и поносом, особенно тяжело ее переносят дети.Болезнями, которые переносят клещи. Это и боррелиоз, и клещевой энцефалит.Паразитарными инфекциями: лямблиозом, аскаридозом, криптоспоридиозом, анкилостомозом.Стригущим лишаем. Обычно его видно, ведь это поражение кожи. Пораженные области у животных красные, шелушащиеся, не покрытые шерстью.Важно!Чтобы заболеть инфекциями, передающимися через укус, может быть достаточно контакта со слюной! Рептилии и грызуны тоже переносят болезни и могут укусить. Обо всем этом необходимо предупреждать детей.Что делать, если уже взял кота или собаку с улицыЛюбое животное, которое вы планируете держать дома, нужно отвезти на осмотр к ветеринару. Специалист осмотрит зверя на предмет кожных заболеваний, возьмет у него анализы, сделает все необходимые прививки.Заботиться о кошке или собаке следует очень внимательно. Кормите животное качественной едой, обеспечьте ему доступ к чистой воде. Во избежание передачи инфекций не кормите животных сырым мясом и не позволяйте пить из унитаза.