Доктор Комаровский назвал правила профилактики варикоза
В венах ног есть клапаны, которые не дают крови поворачиваться, а сокращаются вены потому, что рядом находятся мышцы. То есть, когда нога двигается, ее мышцы заставляют кровь течь по вене.
Но в чем особенность современной жизни? Многие из нас часами неподвижно сидят на рабочем месте. В результате возникает поражение вен.
Доктор Евгений Комаровский дал советы людям, которые имеют склонность к варикозу или ведут малоактивный образ жизни.
Почему возникает варикоз?
При малоподвижном образе жизни кровь застаивается в венах, поэтому они расширяются. То есть возникают участки сосудов, где кровь практически не двигается.
Там могут образовываться тромбы и воспалительные процессы.
А чтобы избежать опасных осложнений, следует придерживаться элементарных правил от Комаровского.
8 правил профилактики варикоза
Следите за весом, потому что ожирение — один из факторов риска. Чем больше масса тела, тем труднее мышцам придавить вену.
Пейте много воды. Например, сухой воздух в помещении увеличивает риск сгущения крови и вероятность образования тромбов.
Откажитесь от курения. Это один из серьезных факторов риска развития варикоза.
Больше двигайтесь. Необходимо избегать ситуации, когда вы длительное время находитесь в неподвижном положении с опущенными ногами. Если вам приходится много сидеть, нужно время от времени вставать и ходить.
Займитесь спортом. Например, это может быть плавание, езда на велосипеде.
Три раза в день по 15 минут полежите в таком положении, чтобы ноги были выше уровня сердца.
Как можно реже одевайте обувь на высоких каблуках. Нога в таком положении больше устает.
Носите компрессионные чулки и для профилактики и для лечения варикоза. Особенно когда вы в самолете. Любой полет продолжительностью более двух часов — прямое показание к применению компрессионных чулок.
«Если под кожей есть расширенная вена, где застаивается кровь, при ношении компрессионных чулок вы сдавливаете эту вену, и кровь перемещается по глубоким венам, которые работают надежнее», — пояснил Евгений Комаровский.
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