Что будет с телом, если пить пиво каждый день

В последнее время пиво стало самым популярным спиртным напитком в мире, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Причины понятны: пиво — слабоалкогольный напиток, поэтому часто люди воспринимают его, чуть ли не как «лимонад». Особенно — мужчины. И поэтому пьют его, буквально, каждый день. Но так ли уж безобиден этот напиток? Разбираемся.Иногда возникает ощущение, что в «Клуб любителей пива» записалась львиная доля населения Земли. Масштабы употребления этого напитка достигли рекордных показателей. Но задумывались ли все эти люди, что будет с их телом, если они будут пить пиво каждый день?Что входит в состав пиваЕсть ли в пиве полезные веществаПрежде всего вспомним, из чего состоит пиво. В старом, классическом его составе, который изобрели наши далёкие предки ещё 8 веков назад, находятся солод, хмель и ферменты, которые смешиваются и проходят процесс брожения. По идее, ничего вредного в этот составе нет. Кроме них, в так называемом «живом» пиве, сваренном по классической рецептуре, содержатся витамины группы B, аминокислоты, а также фосфор, медь, магний и железо.Собственно, отсюда и идут разговоры о том, что пиво в малых дозах полезно, мол, оно положительно сказывается на общем метаболизме, помогает ускорять выделение желудочного сока, успокаивает нервную систему...Однако, нужно знать: для того, чтобы организм получил, допустим, нужную ему суточную дозу витаминов группы В из заводского пива, человеку придётся выпить... 10 литров напитка! Это просто нереально!Вредные веществаА вот их в пенном напитке намного больше, чем вы ожидаете. причём, даже некоторые, изначально полезные из них, способны навредить вам. Например, в пиве содержится много калия, который стимулирует почки активнее вырабатывать мочу. А это чревато вымыванием натрия и хлора и деминерализации организма.Вред организму наносят консерванты, которые неизбежно добавляются в состав заводского пива. Кроме этого в пиво добавляют стабилизаторы, сахар, сахарины, искусственные красители, углекислый газ, пенообразователи... Ну и самая неприятная штука — фитоэстрогены, которые попадают в пиво из хмеля. Именно они способны существенно изменить гормональный фон организма.«Живое» пиво, действительно настолько живое?Нередко покупателя покупают именно этим: рекламой «живого» пива. Однако, действительно ли оно такое «живое» и экологичное? А если задуматься?На самом деле, настоящее живое пиво долго не «живёт», без консервантов оно быстро прокисает. Тогда что находится в бутылках и кегах? Вопрос остается открытым.Вызывает ли пиво привыканиеДаже не сомневайтесь! Ведь пиво, несмотря на свой статус слабоалкогольного напитка, содержит в своём составе те же соединения, которые находятся в водке и другом крепком алкоголе. И оказывает на организм аналогичное действие, просто — более растянутое по времени.Однако, чем чаще человек пьёт пиво, тем медленнее возникает у него опьянение, и ежедневная доза становится всё больше и больше... В общем, мнимая «слабая алкогольность» пенного напитка коварна. Некоторые наркологи утверждают, что пивной алкоголизм развивается в 4 раза быстрее водочного.Что будет, если пить пиво каждый деньСтрадает печеньАлкоголь, который содержится в пенном напитке, представляет угрозу для печени, отравляя её ацетальдегидом и другими метаболитами этанола.И почкиПро повышенное содержание калия и перегрузку почек из-за мочегонного эффекта пива, мы уже писали выше, но это ещё не всё. Пиво нарушает кислотно-щелочной баланс организма, из-за чего в перегруженных почках могут начать образовываться камни, возможны пиелонефриты и колиты.Возникают проблемы с ЖКТТак как пиво усваивается непосредственно через стенки желудка, у человека, пьющего пиво каждый день, начинают развиваться такие неприятные симптомы, как изжога, дальше это может привести к хроническому гастриту и даже язве.Может возникнуть синдром «бычьего сердца»Синдром «бычьего сердца» — очень опасное явление. Дело в том, что пиво очень быстро всасывается в кровь, капилляры и сосуды переполняются, бурный поток крови даёт избыточную нагрузку на миокард и приводит к его увеличению в размере.Всё это сопровождается утолщением сердечных стенок, а сердечная мышца, вынужденная «пахать» сверх нормы, дряхлеет и слабеет... Всё это может привести к аритмии и гипертонии... И так далее, продолжать не будем, вы умные, сами всё поняли.Ухудшается работа мозгаЭтанол, находящийся в пиве, не только ухудшает работу мозга, но и меняет его структуры и ткани. Практически у всех пивных алкоголиков ухудшается память, возникают провалы в памяти, сложности с усвоением новой информации.Меняется гормональный фонИ это доподлинно известно. В пиве очень высокое содержание фитоэстрогена, который замедляет выработку тестостерона — мужского гормона. У мужчин, чрезмерно увлекающихся пивом, начинают преобладать женские гормоны в организме, что неизбежно приводит и к внешним изменениям: растет «пивной живот», лишний жир на боках и бедрах, начинают появляться проблемы с потенцией.На женщин пиво тоже влияет не лучшим образом, отражаясь на работе эндокринной системы: растительные эстрогены подавляют выработку естественных гормонов в женском организме. Часто у женщин, пьющих пиво каждый день, лицо становится одутловатым, с характерным румянцем, появляется целлюлит и, всё тот же, «пивной живот».Полезно ли безалкогольное пивоЕсть мнение, что безалкогольное пиво — практически безвредный напиток. Но нет, к сожалению, так утверждать нельзя. Оно содержит всё те же, неполезные для организма элементы. Разве что, не опьяняет...Специалисты советуют людям, которые не готовы расстаться с пивом, сократить употребление этого напитка до одного-двух раз в неделю. Ну, и конечно, не пить его вёдрами.