Никакой бодрости: развенчан популярный миф о кофе

Чашку кофе может заменить обычный перекус.Индийская диетолог Пуджа Махиджа опровергла главный миф о кофе. Она заявила, что напиток не добавляет человеку бодрости.Эксперт объясняет, что кофеин на самом деле «заимствует» ресурс из будущих запасов. Его действие можно приравнять к любому стимулятору.В чем причинаДело в том, что кофеин имеет схожую структуру к аденозину. Это вещество накапливается в организме в течение дня, и, как следствие, появляется повышенное чувство сонливости.Благодаря кофеину рецепторы аденозина в мозге «забиваются». Именно это дарит человеку временное чувство бодрости. В то же время мозг требует аденозина, поэтому создает новые рецепторы, которые в течение дня накапливаются аденозином или кофеином. Этим объясняется тот факт, что одни люди страдают бессонницами, если выпьют кофе до вечера (даже до 15 – 16 часов), а другие – легко засыпают после чашки крепкого напитка. Результат зависит от того, какие именно вещества попали в рецепторы.Махиджа советует не «заливать» в себя кофе, а просто немного перекусить. Тогда вы действительно почувствуете заряд бодрости.