Ученые из Оксфорда определили продукты, ведущие к ишемической болезни сердца

Ученые Оксфордского университета пришли к заключению, что активное потребление мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Ишемическая болезнь сердца (ИБС) возникает в условиях ухудшения кровоснабжения сердечной мышцы – чаще всего это происходит из-за повышенного содержание холестерина и жиров, сужающих или блокирующих кровеносные сосуды, питающие миокард. ИБС является широко распространенной патологией, одной из главных причин смертности и нетрудоспособности населения во всем мире.Между тем, по данным Британского фонда сердца (BHF),«риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить, ведя здоровый образ жизни – соответствующий рацион помогает предотвратить набор веса, подверженность диабету и гипертонии, подрывающих хорошее состояние сердца».Специалисты Оксфордского университета провели большой систематический обзор имеющихся данных о связи пищевых привычек и здоровья, включая тринадцать когортных исследований с участием более 1,4 миллиона человек. Рацион питания участников этих исследований подробно анализировался, а состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет. Результаты работы оксфордских ученых были опубликованы в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.Научные эксперты заключили, что одной из наиболее вредных для сердца пищевых привычек является злоупотребление красным мясом.«Повышение количества съедаемого переработанного мяса на 50 граммов в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18%. Каждые дополнительные 50 граммов необработанного красного мяса в день повышают риск ишемической болезни сердца на 9%» - таково резюме исследователей.Они отмечают, что красное мясо является во много полезным продуктом, одним из основных источников витамина B12 в рационе людей, к тому же дающим нам железо, цинк. Но значительное содержание насыщенных жиров в этом продукте может увеличить количество холестерина в крови и повысить риск развития ишемической болезни сердца.Людям, которые съедают более 90 граммов красного или переработанного мяса в день, ученые рекомендуют сократить потребление до 70 граммов. Под переработанным мясом понимаются мясные продукты, приготовленные путем копчения, засолки или добавления консервантов – это, например, разнообразные колбасы и сосиски, бекон, ветчина, паштеты и т.п.