Советы по похудению: названы 5 эффективных способов убрать жир на животе

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Один из советов, которые ученые дают людям, желающим похудеть – нужно достаточно спать.Многие хотят убрать жир на животе, но эта часть тела в плане похудения считается проблемной. Чтобы старания ради похудения были эффективными, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие способы.Высыпаться. Достаточный сон помогает организму лучше управлять гормонами. Недостаток сна стимулирует выработку гормона голода грелина, а также снижает уровень лептина – гормона, который заставляет нас чувствовать себя сытыми. Исследование Колумбийского университета показало, что когда люди недосыпают, они потребляют почти на 300 калорий в день больше, чем при достаточном ночном отдыхе.Сократить потребление сахара. Жир на животе в значительной степени связан с сахаром. Последний вызывает выброс инсулина, который, в свою очередь, побуждает организм накапливать жир.Упражнения. Ученые советуют уделять физическим упражнениям 150 минут в неделю, включая две силовые тренировки. Развитые мышцы сжигают больше калорий, даже во время отдыха.Увеличить количество клетчатки. По данным британской Национальной службы здравоохранения NHS, продукты с клетчаткой заставляет нас чувствовать себя сытыми продолжительное время, что в целом снижает количество потребляемых калорий. Клетчаткой богаты многие фрукты, овощи, бобовые, грибы, цельное зерно.Осторожнее с закусками и алкоголем. Многие магазинные продукты содержат большое количество нежелательных добавок – даже те, которые кажутся полезными. Что касается алкоголя, то любая выпивка – это дополнительные жидкие калории.