Красное вино поможет прожить подольше мужчинам

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Употребление красного вина продлевает среднюю продолжительность жизни у некоторых мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Хартфордшира в Великобритании.Фрукты и овощи содержат множество нутриентов и минералов, играющих важную роль в поддержании здоровья. К примеру, флавоноиды действуют в качестве антиоксидантов, помогая предотвращать или замедлять повреждения клеток, вызывающих многие болезни, включая рак. Также флавоноиды уменьшают уровень воспалений в организме, наблюдаемых при многих хронических болезнях, включая старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что флавоноиды полезны и для здоровья мозга.И вот теперь учёный проанализировали информацию по 121 700 женщинам и 51 529 мужчинам. Эти две группы были выбраны неслучайно, поскольку они все работали в сфере здравоохранения и вели приблизительно одинаковой образ жизни в плане рабочих нагрузок. Но учёные обращали внимание не только на уровень активности, образование и годы работы. Самый большой интерес вызывало питание. Информация по диете собиралась каждые два-четыре года, начиная с 1975 года для мужчин и с 1986 года для мужчин.Было установлено, что жертвы болезни Паркинсона среди представителей сильного пола, употреблявшие самое большое количество флавоноидов, на 47% реже умирали от любых причин, по сравнению с мужчинами, которые ели минимум флавоноидов. А вот для женщин количество флавоноидов в рационе никакого значения не имело и на смертность не влияло. Следовательно, эти компоненты полезны именно для мужчин с болезнью Паркинсона, хотя исследователи не могут пока понять, почему.