Употребление овощей сердце не защитит

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Учёные из Университета Оксфорда пришли к не очень приятному выводу о том, что регулярное употребление овощей не оказывает защитного воздействия на сердце. Впрочем, с этим выводом не согласны многие авторитетные критики.Вроде бы доказано, что растительная диета очень полезна и для сердца, и для здоровья в целом, как и для нашей планеты. Буквально несколько дней тому назад были опубликованы результаты исследования, которые показали, что если молодой человек будет активно употреблять овощи и бобовые, а также цельнозерновые, фрукты и орехи, то он сможет увеличить продолжительность здоровой жизни на 13 лет. И вот британской исследователи опубликовали результаты работы с участием почти 400 000 жителей Туманного Альбиона. И они гласят, что употребление овощей, особенно приготовленных, не уменьшает риск болезней сердца с течением времени.Исследователи подчеркивают, что не смогли найти доказательств защитного воздействия овощей в деле развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом было отмечено, что употребление овощей в сыром виде может обеспечивать эту защиту, а вот в приготовленном нет. Любые преимущества испарялись, когда авторы исследования учитывали прочие факторы образа жизни, включая физическую активность, уровень образования, вредные привычки, количество фруктов в рационе, красного и переработанного мяса, а также использование минералов и витаминных добавок.Но не следует падать духом людям, которые активно употребляют овощи. Целый ряд авторитетных экспертов из Великобритании и США считают выводы данного исследования ошибочными. Они подчёркивают, что существует целая масса убедительных доказательств того, что употребление богатой волокнами пищи вроде овощей уменьшает вес и повышает защиту от факторов риска, провоцирующих сердечно-сосудистые заболевания. Нынешнее исследование было чисто наблюдательным, оно не установило причины и следствия, а его выводы можно оспаривать, поскольку делалась поправка на прочие факторы образа жизни. В целом, полученные результаты даже нельзя назвать удивительными, поскольку, выбрав один единственный компонент и предположив, что включив его в рацион можно продлить жизнь, добиться желаемого эффекта будет нельзя. Овощи, безусловно, полезны для здоровья, но если человек не ведёт при этом здорового образа жизни (к примеру, много курит и пьет), то они вряд ли ему помогут.