Американские учёные доказали, что тренировки повышают эффективность вакцинации

Физические упражнения способны повысить иммунный ответ.Исследователи из Университета штата Айова в США установили связь между занятиями спортом и вакцинацией от COVID-19 или гриппа. Они утверждают, что 90-минутная тренировка увеличивает количество антител в крови через четыре недели после процедуры.Учёные проанализировали данные нескольких исследований, в которых участвовало в общей сложности более миллиона человек. В результате было установлено, что регулярные тренировки снижают риск инфекционных заболеваний. Это дало повод для новой работы — анализа связи между эффективностью вакцинации и тренировками.Исследователи пригласили здоровых добровольцев, которым предложили одну из трёх вакцин: от сезонного гриппа, атипичной пневмонии H1N1 и COVID-19. Затем добровольцев разделили на три группы: участники первой после вакцинации не занимались спортом, второй и третьей — через полчаса после инъекции отправились соответственно на 45- и 90-минутную тренировку. Также у всех участников исследования взяли анализы крови до вакцинации, спустя две и через четыре недели после процедуры, чтобы оценить уровни антител.В группе добровольцев, которые выполнили полуторачасовую тренировку, средний уровень антител через четыре недели после вакцинации оказался наиболее высоким. А разницы между результатами участников двух других групп практически не было.Эксперименты на мышах показали схожие результаты. А в других исследованиях было установлено, что достаточно длинные тренировки повышают количество альфа-интерферона (IFN-?). Этот иммунный белок лежит в основе одного из механизмов формирования иммунного ответа.Учёные отметили, что продолжат работу, чтобы определить оптимальную длительность тренировки после вакцинации. Несколько недавних исследований также показали, что регулярные тренировки помогают организму уничтожать раковые клетки, повышают количество белков, предотвращающих воспаление и предупреждающих ухудшение когнитивных функций.