Три способа сократить потребление соли

Как приправить ваши блюда и придать им вкус без добавления соли.Соль – не считают слишком полезным продуктом и употреблять ее следует совсем немного. Однако мало людей контролируют норму. Для этого существует несколько способов, которые посодействуют меньше солить пищу.Возможно, вы не задумываетесь, сколько соли потребляете ежедневно. Но если начнете измерять ее, то будете очень удивлены. Предлагаем несколько идей, как приправить ваши блюда и придать им вкус без добавления соли.Карамелизуйте лукВы можете карамелизовать лук вместо того, чтобы солить. Для этого нарежьте ее вдоль тонкими полосками. В сковороду добавьте столовую ложку несоленого сливочного или капельку оливкового масла. Когда сковорода разогреется, обжарьте их, помешивая, пока не размякнет.Готовьте на среднем огне не менее 1 часа, в зависимости от количества лука, с которым вы имеете дело. Время может отличаться. Карамелизованный лук станет золотисто-коричневым. Вам не нужно добавлять сахар или мед.Натуральный сахар лука сделает свое дело.Вы можете смешать лук со сметаной, сливочным сыром и черным перцем по своему вкусу. Тогда вы получите пасту, идеально подошедшую на хлеб или крекеры. Вы также можете использовать карамелизированный лук в качестве дополнения к гамбургерам, картофельному пюре или любому мясу на гриле.Маринуйте мясоЧтобы улучшить вкус мяса без добавления соли, вы должны мариновать его не менее 1 часа. Смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, щепотку лимона и несколько очищенных зубчиков чеснока.Еще один маринад, который можно использовать для мяса – это смешать греческий йогурт с разными специями, такими как паприка, тимьян, чеснок, перец и петрушка, а затем добавить несколько капель лимонного сока.Все ингредиенты хорошо соедините и полученным маринадом смажьте мясо. Оставьте мариноваться не менее 2 часов, прежде чем поставить мясо в духовку или на гриль.Используйте свежую зеленьГотовьте со свежей зеленью, например розмарин, чабрец, орегано, петрушка и шалфей. Они придадут отличный аромат и улучшат вкус вашей пищи в целом. Зеленью можно приправить бульоны и супы.Готовя картофель из духовки, полейте его небольшим количеством оливкового масла и чайной ложкой измельченного свежего розмарина, тимьяна или того и другого.