Массажист Владимир Яременко назвал секреты похудения для людей старше 30 лет

Профессиональный массажист Владимир Яременко поделился секретами похудения, которые помогут людям старше тридцати лет привести свою фигуру в норму.Сейчас, когда на пороге весна, многие люди вспоминают о том, что неплохо бы привести себя в форму к лету. Для того, чтобы такие инициативы были результативными, очень важно придерживаться здорового образа жизни: нормализовать питание, заняться физическими упражнениями, решить проблемы со здоровьем.По словам массажиста Яременко, если человек молод и у него нет гормональных проблем, то он может заметно похудеть за месяц-два, если будет регулярно заниматься в тренажерном зале под присмотром специалистов. В некоторых случаях реально заметно похудеть даже без корректировки питания — благодаря одним лишь упражнениям."Другое дело, когда человеку 30-35 и больше лет, где уже метаболизм замедляется из-за малоподвижной жизни. Тут быстрого результата на одних лишь тренировках ждать не приходится. Нужно понимать, что лучше всего сжигают жир тренировки с весами, на втором месте — такие силовые активности, как табата, памп, фитболлы и стэп. Тренировки со статическими нагрузками менее эффективны. Похудеть быстрее можно благодаря скульптурному массажу, а также лимфодренажному аппаратному массажу", — сказал Яременко.