Ученые назвали симптомы «Омикрона» у привитых пожилых людей
Об этом сообщает медицинский журнал Eurosurveillance.
Французские исследователи изучили состояние 129 человек, которые посетили три мероприятия, организованные для привитых пожилых людей. Большей части из них было больше 65 лет.
Мероприятия включали в себя совместный праздничный ужин с танцевальной вечеринкой, поход с совместной поездкой на автомобилях и собрание хора. После этого у 75 участников выявили Covid-19, средний возраст у заболевших равнялся 72,4 годам.
Чаще всего "Омикрон" проявлялся такими симптомами, как насморк, синдром повышенной усталости, кашель. Реже это были боль в горле, головная боль, боль в мышцах и высокая температура, сбивчивое дыхание, потеря вкуса и аромата, а также диарея.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий