Ученые назвали симптомы «Омикрона» у привитых пожилых людей

Французские ученые выяснили, как штамм коронавируса "Омикрон" проявляется у привитых пожилых людей. Всего они обнаружили 12 симптомов, среди них - насморк и повышенная утомляемость.Об этом сообщает медицинский журнал Eurosurveillance.Французские исследователи изучили состояние 129 человек, которые посетили три мероприятия, организованные для привитых пожилых людей. Большей части из них было больше 65 лет.Мероприятия включали в себя совместный праздничный ужин с танцевальной вечеринкой, поход с совместной поездкой на автомобилях и собрание хора. После этого у 75 участников выявили Covid-19, средний возраст у заболевших равнялся 72,4 годам.Чаще всего "Омикрон" проявлялся такими симптомами, как насморк, синдром повышенной усталости, кашель. Реже это были боль в горле, головная боль, боль в мышцах и высокая температура, сбивчивое дыхание, потеря вкуса и аромата, а также диарея.