Названы недостатки средиземноморской диеты

Многие люди знакомы со средиземноморской диетой или хоть раз слышали о ней. Она считается самой здоровой диетой. По мнению множества специалистов, такой тип питания поможет предотвратить развитие множества хронических заболеваний. Однако у этой диеты есть и ряд недостатков.Во-первых, данная диета не является репрезентативной для всего Средиземноморского региона. Есть 21 страна, которая касается Средиземного моря: Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Египет, Франция, Греция, Израиль, Италия, Ливан, Ливия, Мальта, Монако, Черногория, Марокко, Словения, Испания, Сирия, Тунис и Турция. Несмотря на это, диета основана исключительно на Итальянских, Греческих, Испанских и блюдах южной Франкии. При этом в нее не входят блюда восточноевропейских, ближневосточных и африканских регионов. Страны-основатели средиземноморской диеты не случайны. Дело в том, что благодаря ряду исследований удалось выяснить, что уровень сердечных заболеваний в этих странах намного ниже, чем в других. Это и стало основанием для формирования диеты.Также считается, что сосредоточение внимания только на европейских кухнях может быть стигматизирующим. Несмотря на то, что диета довольно питательна, ряд продуктов в ней лишен культурного разнообразия. Настоящая же средиземноморская диета выходит далеко за рамки привычного ее понимания.Специалисты утверждают, что основные принципы диеты могут проецироваться на все кухни мира. Не у всех есть возможность употреблять морепродукты и прочие лакомства этой диеты. Из-за этого появляется ощущение, что правильное питание недоступно. Однако основные принципы данной диеты можно применить по отношению к любой кухне мира. Главное увеличить потребление растительных продуктов и выбирать преимущественно продукты с ненасыщенными жирами. В таком случае диета становится доступной и более гибкой.