Бегом от омикрона: можно ли возвращаться в спортзал

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Самоизоляция изменила рутину многих: в прошлом остались пробежки в парке, занятия йогой и походы в фитнес клубы. Результатом стал рост обострений хронических заболеваний, волна депрессии и тревожных расстройств. Омикрон хоть и заразнее, но число госпитализаций при нем меньше. Родственники больных уже не обязаны отказываться от социальной жизни, а для выхода с больничного теперь уже не нужен отрицательный ПЦР-тест. Не пора ли заняться спортом как раньше?Фитнес клуб: изучаем рискиГлавный способ передачи вируса — воздушно-капельный, при контакте с больными людьми. Многие боятся возможности передачи вируса через пот. В этом случае крайне опасным становится использование любых тренажеров и клубного спортивного инвентаря: матов для йоги, мячей, валиков, гантелей. К счастью, в настоящее время ученые отрицают способность вируса распространяться таким способом. Заразиться через поверхности можно, если до вас их трогали зараженными руками или на них осели капли аэрозоля, содержащего вирус, но это же правило работает для любых предметов общего пользования, например, для тележек в супермаркете. Таким образом, спортзал – такое же общественное место, как и все остальные. Да, здесь люди дышат более интенсивно из-за занятий спортом, но если клуб просторный, это не играет значимой роли с точки зрения опасности заболеть.С другой стороны, как и для всех публичных заведений, риск заразиться в спортзале тем выше, чем больше случаев ковида регистрируется в вашем регионе. Во время очередной волны заболеваемости небезопасно находится в любых местах скопления людей. Групповые занятия спортом не исключение, они способны провоцировать новые вспышки болезни. Если у вас есть выбор из нескольких залов, лучше идти в тот, где действует ограничение количества посетителей, это снизит риски.Как руководство клубов помогает клиентам оставаться здоровымиС начала пандемии прошло немало времени, и сервис в клиентоориентированных спортклубах давно подстроился под новые реалии:Персонал в спортивных центрах работает в защитных масках.Стойки обслуживания оснащены прозрачными барьерами.На входе в зал у клиентов измеряют температуру тела.Количество стульев и мест для отдыха ограничено.В залах установлены диспенсеры с дезинфектантами для рук.Групповые занятия и круговые тренировки могут быть отменены.Ваша тренировка может быть ограничена по времени.Важно!Решение вернуться в спортзал должно быть взвешенным. Перед тем, как пойти на занятия, нужно адекватно оценить как свое состояние здоровье так и близких. Временно отказаться от занятий до спада заболеваемости может быть рекомендовано людям старше 65 лет и тем, кто живет с пожилыми родственниками. Занятия спортом дома и на свежем воздухе остаются более безопасной альтернативой фитнес клубам и закрытым классам.Как не заразиться? Правила поведения в спортзалеДля того, чтобы свести риск заражения к минимуму, следует соблюдать простые правила, работающие и в других общественных местах:Откажитесь от похода в зал, если у вас есть симптомы ОРВИ или вы плохо себя чувствуете.Отдавайте предпочтение менее энергозатратным видам активности – йоге, пилатесу.Соблюдайте дистанцию. Старайтесь не приближаться к другим посетителям зала ближе, чем на 1,5 метра. Избегайте тесных контактов с другими людьми в бассейне, раздевалках и холлах. Чем активнее вы тренируетесь, тем больше должна быть дистанция.Чаще мойте руки. Не ешьте после занятий на тренажерах до похода к рукомойнику, не трите глаза, не прикасайтесь ко рту и носу. Если вы используете санитайзер, содержание спирта в нем должно быть не менее 70%.Протирайте инвентарь антибактериальными салфетками перед использованием. Легкое снаряжение (эспандеры, мат или блоки для йоги) приносите с собой.Не задерживайтесь в зале дольше необходимого.После возвращения домой постирайте спортивную одежду и протрите свой инвентарь теплой водой с мылом.Стоит ли надевать в тренажерный зал защитную маску?Медицинские маски уже давно доказали свою эффективность в качестве способа профилактики заражения любой ОРВИ, включая коронавирус. Проблема в том, что работают они только в том случае, если надеты правильно – маска должна плотно прилегать к лицу, прикрывая рот и нос. Заниматься спортом в такой защите очень сложно, ведь лицо под маской потеет. Кроме того, в ней тяжело дышать.Спортзал и маскиНесмотря на дискомфорт, длительное использование медицинских масок при правильном ношении не вызывает интоксикации углекислым газом и дефицита кислорода.При ношении медицинской маски убедитесь, что она правильно сидит и достаточно плотно прилегает, чтобы вы могли нормально дышать. Не используйте одноразовую маску повторно и всегда меняйте ее, как только она намокнет.Люди, которые планируют заниматься спортом в общественных фитнесс клубах во время продолжающейся пандемии, должны помнить о безопасности и без необходимости маску не снимать, но учитывать, что ее ношение увеличивает нагрузку на организм. У спортсменов в масках растет уровень сердечных сокращений, им труднее справляться с обычными задачами. График тренировок при занятиях в маске должен быть щадящим.