Врач-пульмонолог объяснила причину слабости и усталости после омикрона
По словам врача, из-за массовости заражения может создаться впечатление, что хроническая усталость, слабость, бессонница, апатия связаны именно с омикроном, однако эти симптомы характерны для всех предыдущих вариантов коронавируса. Другое дело, что они далеко не всегда связаны с постковидным синдромом.
«Я часто сталкиваюсь с тем, что человек обращается с жалобами на постковидные симптомы, но после обследования выявляются совсем другие заболевания. В первую очередь — щитовидной железы, особенно у женщин, или железодефицитная анемия. Эти состояния были и раньше, но пациент не замечал симптомов, либо они были очень слабые, а коронавирус их усилил. Так часто бывает после инфекционных заболеваний».
Чтобы определить реальную причину плохого самочувствия, врач рекомендует проверить:
общий клинический анализ крови;
С-реактивный белок;
ферритин;
уровень железа;
витамины В1, В6 и В12;
гормоны щитовидной железы;
электрокардиограмму (ЭКГ).
Эти показатели помогут лечащему врачу оценить функцию щитовидной железы, сердца, диагностировать анемию и проверить общее состояние организма после перенесенной инфекции. Возможно, стандартное лечение заболеваний щитовидной железы и анемии устранит все эти проблемы.
«Но бывает и так, что все анализы в порядке, а пациент все равно чувствует себя плохо. В этом случае причина действительно в постковидном синдроме. Последнее время мы успешно применяем антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, они хорошо помогают справиться с хронической усталостью, апатией, тревожностью и бессонницей».
По словам Елены Поликановов, терапию должен назначить только специалист, поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, в том числе по советам из соцсетей.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://medportal.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий