Врач-пульмонолог объяснила причину слабости и усталости после омикрона

«Сил нет, постоянная слабость, все время хочется прилечь», — после самой массовой волны заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-варианта с этими симптомами столкнулись миллионы людей по всему миру. Врач-пульмонолог и терапевт, к.м.н. Елена Поликанова рассказала , с чем связаны эти симптомы и как с ними справляться.По словам врача, из-за массовости заражения может создаться впечатление, что хроническая усталость, слабость, бессонница, апатия связаны именно с омикроном, однако эти симптомы характерны для всех предыдущих вариантов коронавируса. Другое дело, что они далеко не всегда связаны с постковидным синдромом.«Я часто сталкиваюсь с тем, что человек обращается с жалобами на постковидные симптомы, но после обследования выявляются совсем другие заболевания. В первую очередь — щитовидной железы, особенно у женщин, или железодефицитная анемия. Эти состояния были и раньше, но пациент не замечал симптомов, либо они были очень слабые, а коронавирус их усилил. Так часто бывает после инфекционных заболеваний».Чтобы определить реальную причину плохого самочувствия, врач рекомендует проверить:общий клинический анализ крови;С-реактивный белок;ферритин;уровень железа;витамины В1, В6 и В12;гормоны щитовидной железы;электрокардиограмму (ЭКГ).Эти показатели помогут лечащему врачу оценить функцию щитовидной железы, сердца, диагностировать анемию и проверить общее состояние организма после перенесенной инфекции. Возможно, стандартное лечение заболеваний щитовидной железы и анемии устранит все эти проблемы.«Но бывает и так, что все анализы в порядке, а пациент все равно чувствует себя плохо. В этом случае причина действительно в постковидном синдроме. Последнее время мы успешно применяем антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, они хорошо помогают справиться с хронической усталостью, апатией, тревожностью и бессонницей».По словам Елены Поликановов, терапию должен назначить только специалист, поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, в том числе по советам из соцсетей.