Защита от инсульта: медики говорят о продуктах против налета на артериях

Существует ряд продуктов, которые могут помочь снизить риск атеросклероза и инсульта, если включить их в свой рацион.Очень часто причинами инсульта у человека становятся повышенное кровяное давление или высокий уровень холестерина. Последний образует налет на кровеносных артериях, способствуя развитию атеросклероза, при котором сосудистая ткань становится жесткой и теряет способность растягиваться под напором крови. Как результат, возрастает давление на ее стенки и повышается риск повреждений.Тем не менее, некоторые продукты улучшают защиту от этих опасных процессов.В частности, Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует как борца с налетом на артериях орехи. Орехи содержат белок, клетчатку и ненасыщенные жиры, способствующие повышению уровня ЛПВП (хорошего) холестерина и снижению уровня ЛПНП (плохого) холестерина. Такой орех как миндаль также является отличным источником витамина Е, способного предотвратить образование холестериновых бляшек в артериях.Говорят о продуктах против налета на артериях, медики выделяют источники калия. По данным Фонда инсульта, минерал помогает контролировать кровяное давление. Конкретно молочные продукты являются источником калия наряду с кальцием, который также улучшает естественный контроль кровяного давления в организме. Другие источники кальция включают рыбу, миндаль, тофу.Дополнительно Канадский фонд сердца и инсульта утверждает, что для защиты от сосудистых катастроф полезны мононенасыщенные жиры, эффективно снижающие уровень холестерина в крови. Они содержатся в растительных масла и орехах, таких как миндаль, фисташки, кешью, пекан, фундук.Врачи из служба здравоохранения NHS рекомендуют для защиты от инсульта есть достаточно клетчатки, благодаря ей в кровь попадает меньше холестерина и сахара, повреждающих сосуды.Помимо этого, важно контролировать количество потребляемых соли и алкоголя, свою подверженность стрессу.