Невролог рассказал, что такое ОКР и как его распознать

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Тревожные расстройства становятся все более распространенной проблемой.ОКР, то есть обессивно-компульсивное расстройство — это заболевание, вызывающее навязчивые мысли, которые могут привести к компульсивным действиям. Особенно это актуально в наше время пандемии коронавируса, а также нарастание агрессии со стороны России.Что такое ОКР, как понять, страдаете ли вы от недуга, и как избавиться, рассказал украинский врач-невролог Евгений Скрипник.Термин ОКР состоит из двух связанных понятий: обсессии и компульсииОбсессии — это навязчивые мысли и образы, которые смущают и волнуют человека, а именно:страх заразиться неизлечимой болезнью, заразной болезнью, человек думает что у него грязные руки;страх не заметить ошибку;потребность расставлять вещи определенным образом;страх определенных чисел;человек может иметь «глупые», неправильные мысли, сексуального содержания, может иметь мысли, что причинит вред детям, близким и тому подобное.Компульсии — это навязчивые действия (ритуалы), которые, как вам кажется, смогут нейтрализовать эти навязчивые (неприятные) мысли:не прикасаться к дверным ручкам, деньгам;избегать общественных туалетов;постоянно и чрезмерно мыть руки (или делать определенное количество раз), например, по 10-20 раз, даже щеткой, различными моющими средствами;могут стирать вещи после прохождения мимо кладбища и также 5-10 раз;чрезмерная уборка в квартире;расставлять предметы под правильным углом;То есть человек попадает в замкнутый круг навязчивых мыслей и действий.Откуда берутся навязчивые мыслиНапример, у человека может возникнуть «страшная» мысль, что он заболеет неизлечимой болезнью. Из-за этого нарастает напряжение. Нервная система будет искать выход из этого напряжения через определенные физические действия.Когда устанавливается диагноз ОКРБолее часа в день человек тратит на ритуалы (действия) и нарушает качество жизни и конечно, если это волнует человека.Например, человек вышел за хлебом и начал думать, что не выключил утюг, газ и тому подобное. Возникла тревога, и чтобы ее избежать, человек возвращается проверить, все ли выключено. Со временем снова уходит по делам, и снова тревога, все ли выключено, и снова возвращается.Дело в том, что с этими действиями тревога переживается легче и формируется нелогичное объяснение, что это все благодаря действиям (ритуалам). И в следующий раз возникает потребность еще больше это делать.Ритуалы срабатывают, тревога уменьшается, но человек понимает «ненормальность» своих мыслей и действий и тревога от этого еще больше усиливается и возникает замкнутый круг.Как избавиться от ОКРВрач советует не делать компульсии (ритуалы), не подкреплять навязчивые мысли действиями (компульсиями, ритуалами). Например, вышли из дома и возникла мысль о невыключенном газе. Ни в коем случае не возвращайтесь, а идите по делам дальше. Затем вы вернетесь домой и увидите, что все в порядке. Со временем, такими усилиями вы избавитесь от ОКР.Отвлекайся, когда хочется выполнить ритуал: читайте книгу, слушайте музыку, звоните друзьям, родным.Отложите выполнение ритуала на 5 минут, и с каждым днем добавляйте несколько минут и так постепенно от них избавитесь.Не читайте форумы, где общаются люди с ОКР и различными тревожными расстройствами, вы только усилите свою тревогу.