Дневной сон не полезен: врач объясняет, почему не нужно спать днем

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Дневной сон может поспособствовать проблемы со сном ночью, и в целом полезен только при условии, что он очень короток, говорит исследователь сна Ханс-Гюнтер Весс (Германия).Многим людям нравится побаловать себя дневным сном, особенно в выходные дни, и тем более на пенсии. Сомнолог Ханс-Гюнтер Весс не советует этого делать: в интервью он объяснил, почему дневной сон не полезен для большинства людей. Эксперт заявил, чтосон днем продолжительностью более 30 минут бесполезен для взрослых.Сон не должен быть слишком длинным, утверждает специалист. Если человек спит более получаса, он соскальзывает в фазу, известную как быстрый сон, и при пробуждении оказывается очень вялым, заторможенным. Проходит достаточно много времени, прежде чем его организм снова входит в форму.Кроме того, спать днем не нужно свыше 30 минут, чтобы не вредить ночному сну. Полуденный сон снимает напряжение, из-за чего вечером труднее заснуть, объясняет сомнолог.Ханс-Гюнтер Весс подчеркнул, что спать днем без негативных последствий для последующей работы и засыпания вечером могут дети и те, кто не имеет никаких проблем со сном.«Взрослым людям днем лучше бодрствовать. Если и позволять себе дремать, то не дольше 20 минут и не после 15 часов», - таково мнение специалиста.В свою очередь, людям, страдающим бессонницей, особенно важно не спать в дневное время.