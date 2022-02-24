Врачи: следуйте четырем привычкам в еде после 50 лет для борьбы с холестерином

После 50 лет тело претерпевает определенные изменения, и врачи советуют следовать в этом возрасте определенным привычкам, чтобы противостоять потенциально разрушительным процессам.С возрастом организм человека определенным образом меняется. Например, становятся слабее кости (особенно, у женщин), и если вы не едите продукты с высоким содержанием кальция и витамина D, их износ становится серьезнее.Стенки сердца после 50 лет становятся толще, артерии – более жесткими. Таким образом, становится существеннее риск сердечных заболеваний (в особенности, для мужчин как более рьяных приверженцев нездоровых привычек).Одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом является высокий уровень холестерина, напоминают медики. Некоторые из нас наследуют естественную склонность к накоплению ЛПНП (плохого) холестерина в крови, у других прирост холестерина является отражением не самого здорового образа жизни. Наш рацион напрямую связано с уровнем холестерина в крови, и следующие пищевые привычки могут помочь снизить уровень холестерина людям после 50 лет.Обязательная клетчатка в рационе. Клетчатка, особенно растворимая, останавливает продвижение холестерина в кровь через пищеварение. Рекомендуется съедать 25-38 граммов клетчатки в день. Врачи Клиники Майо советуют включать в рацион овсянку, цельнозерновую или долгого приготовления – ее растворимая клетчатка эффективно снижает уровень ЛПНП-холестерина.Правильно употреблять жиры. По данным организации UK Heart, следует избегать продуктов, содержащих много насыщенных жиров. Жирные молочные продукты, такие как сыр, сливки, сливочное масло, а также свиное сало, жирное мясо и переработанные из мяса продукты должны употребляться крайне умеренно или исключаться. Следует чаще заменять насыщенные жиры более полезными жирами, которые можно получить из таких продуктов, как растительные нерафинированные масла, нежирное мясо, орехи и семена, авокадо, рыба и морепродукты, субпродукты, яйца.Налегать на растительную пищу. Овощи, фрукты, цельное зерно, ягоды, орехи и арахис, бобовые, листовые овощи, салаты и зелень – регулярное употребление таких продуктов увеличивает количество важных соединений (растительных станолов или стеролов), снижающих уровень холестерина. Вдобавок растительная пища улучшает разнообразие кишечных бактерий, что важно для поддержания общего хорошего здоровья.Попробовать прерывистое голодание. По словам диетолога, автора книг о здоровом питании Эми Гудсон, подобный режим питания, когда пища употребляется только в определенный период дня, помогает бороться со скачками сахара в крови, проблемами с холестерином, набором веса и даже с гипертонией. Однако прежде чем начинать практиковать интервальное голодание, необходимо проконсультироваться с врачом и выслушать его рекомендации.