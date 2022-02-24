6 причин употреблять овощи и фрукты каждый день

Овощи и фрукты - это те продукты, которые практически не имеют ограничений в вашем пищевом рационе. Польза их для здоровья бесспорна.Фрукты и овощи важно включать в рацион питания для поддержания крепкого здоровья и предотвращения недугов. Овощи и фрукты в пищевом протоколе обеспечат разнообразие и сбалансированность пищи, помогут поддержать оптимальный вес тела.Вот 6 веских причин, которые побудят вас пересмотреть свой пищевой протокол в пользу растительной пищи.6 преимуществ ежедневного употребления овощей и фруктовЗдоровое питание считается ключевым фактором хорошего здоровья, что обеспечивает высокое качество жизни.А овощи и фрукты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.Преимущества овощей и фруктов в вашем меню1. Утоляют голодФрукты и овощи позволяют нам насытиться благодаря содержанию в них клетчатки. Пищевые волокна в составе этих продуктов обеспечивают чувство сытости продолжительное время, что позволяет избегать нежелательных перекусов в течение дня.2. Помогают сбросить весОвощи и фрукты помогут похудеть без изнурительных диет и скрупулёзного подсчета калорий. Эти продукты:Регулируют аппетит благодаря своим насыщающим свойствам.Содержат клетчатку, что исключает вздутие живота.Служат профилактикой задержки жидкости и запоров.Содержат мало калорий.Помогают бороться в тягой к сладкому и представляют собой здоровый перекус.3. Овощи и фрукты в рационе обеспечивают кишечный транзитЭти продукты поддерживают кишечную функцию благодаря содержанию растительных волокон, витаминов, микроэлементов и ферментов.Не стоит резко увеличивать потребление фруктов и овощей - в таком случае возможен запор. Но когда кишечник привыкнет к обилию клетчатки, его работа наладится.4. Питают органы и системыШирокий спектр витаминов и микроэлементов в составе растительной пищи укрепляют клетки, органы и системы нашего тела. Можно употреблять фрукты целиком, в составе коктейлей, смузи. Овощи тоже едят сырыми, готовят бульоны, пюре, рагу.5. Обеспечивают энергиейОвощи и фрукты дарят нам энергию.Сдоба и кофе дают моментальный тонизирующий эффект, который быстро исчезает. А фрукты и овощи утоляют голод, обеспечивают организм водой и питательными соединениями, которые дарят энергию на долгое время.Свежевыжатые соки считаются «витаминной бомбой» и источником ценных веществ. Получить максимум пользы от фруктов и овощей можно, употребляя их сырыми. Как вариант - приготовить салаты / прорастить семена, злаки (это тоже очень полезно).6. Содержат антиоксидантыОвощи и фрукты – богатый источник антиоксидантов, которые обеспечивают молодость и здоровье. Эти вещества оберегают клетки от повреждения, вызванного действием свободных радикалов. Антиоксидантный эффект наиболее заметный у сырых овощей и фруктов.Если вы заботитесь о своем здоровье, каждый ваш прием пищи в течение дня должен включать овощи и фрукты.