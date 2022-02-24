8 продуктов, которые рекомендуются людям для выздоровления от ковида

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Люди, заболевающие коронавирусной инфекцией, могут поддержать свой организм и активизировать процесс выздоровления, употребляя достаточное количество витаминов A, C и D, а также омега-3 жирных кислот.Даже при более мягком варианте «омикронной» инфекции иммунной системе необходимо многое сделать, чтобы организм снова восстановился. Ученые констатируют, что улучшить иммунный ответ могут определенные продукты. Вот что они рекомендуют употреблять в пищу людям для выздоровления от ковида, и почему.Говяжья печень и морковь: витамин А. Морковь известна как «еда для глаз» благодаря высокому содержанию бета-каротина, предшественника витамина А. Именно он рекомендуется людям при выздоровлении от ковид-болезни – ученые называют его одним из лучших витаминов для защиты легких. Витамин А обладает противовоспалительными свойствами, и исследования показали, что он может быть полезен при лечении респираторных инфекций. Также имеются данные о том, что витамин А содействует снижению тяжести ковида за счет уменьшения воспаления и окислительного стресса.Тыквенные семечки и овсянка: цинк. Исследователи установили, что многие люди, подвергающиеся заражению, испытывают недостаток цинка. В случае с «короной» эксперименты показали, что цинк не только обладает противовирусным действием, но и снижает активность рецепторов ACE2, к которым прикрепляются вирусные патогены. Также минерал может бороться с бактериальной коинфекцией. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, в какой степени цинк защищает пораженную легочную ткань. Ранее ученые высказывались о том, что минерал вносит важный вклад в поддержание проходимости дыхательных путей.Совет: в сочетании с витамином А цинк усваивается лучше.Грецкие орехи и рыба. Доказано, что жирные кислоты омега-3 защищают мозг, сердце, артерии. Согласно недавним исследованиям, их сильные противовоспалительные свойства также важны для выздоровления от ковид-инфекции. Ученые заявили, что ускорить выздоровление людей с Covid-19 помогают эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Источники омега-3 жирных кислот: грецкие орехи, рыбий жир и жирная рыба, соевые бобы, льняное семя, водоросли, растительные масла.Сок облепихи и киви: витамин С. Продукты, содержащие его, необходимы при простуде и гриппоподобных инфекциях, коронавирус – не исключение. Известно, что у тяжелобольных пациентов лечение витамином С способствовало снижению показателей смертности.