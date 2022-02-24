Названы малоизвестные факторы ожирения

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Врач-эндокринолог Оксана Михалёва заявила, что некоторые причины ожирения широкой общественности неизвестны. Для большинства людей лишний вес связан только с перееданием, но на самом деле, всё не так просто.Одной из причин ожирения может быть плохая наследственность. Если ваши родители, дедушки или бабушки имели лишний вес, то высока вероятность, что и вы с этим столкнетесь, причём вовсе не из-за того, что привыкли за семейным столом употреблять лишние калории. Наследственность или гены определяют скорость сжигания калорий в организме, то есть метаболизм. А именно исходя из его показателей определяется и вероятность набора лишнего веса. Также гены определяют нашу тягу к приёму пищи, телосложению и даже то, в каких именно зонах будет откладываться под кожу жир.Ещё одним важным фактором можно назвать стресс. Существует так называемое стрессовое принятие пищи или «комфортное питание». И в том и в другом случае мощный выброс гормонов стресса в кровь человек пытается погасить за счёт гормонов радости. А они выделяются в ответ на принятие той пищи, которую человек считает вкусной. Как правило, это разного рода мучные изделия, а также шоколад. Неслучайно, что многие женщины, что называется, заедают шоколадками свои проблемы в личной жизни, из-за чего эти проблемы становятся ещё более выраженными. Попытка избавиться от стресса с помощью калорийных продуктов питания даёт лишь кратковременный эффект. К сожалению, в долгосрочной перспективе это приводит к ожирению.Наконец, третьей малоизвестной причиной лишнего веса является плохой сон, а вернее, его нарушения. Так, если мы спим днём, а ночью бодрствуем, или уделяем ночному отдыху слишком мало времени, то это приводит к дополнительному выбросу в кровь гормона мелатонина. А именно он регулирует наши биологические ритмы, включая и соматотропный гормон, который сжигает жир во время сна.