Названы быстрые способы восстановить охриплый голос

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Охрипший голос чаще всего бывает при острых респираторных инфекциях.Доктор Комаровский объяснил, что делать, если у вас полностью «сел» голос.По словам медика, первое, что нужно — это понять, от чего охрип голос.«Осиплость — это просто воспалительный процесс, а охриплость — это хрипящий звук, который возникает во время речи, также он сигнализирует об отеке на слизистой», — отметил врач.Медик отметил, что охрипший голос чаще всего бывает при острых респираторных инфекциях, когда воспалительный процесс локализуется в области гортани. Это называется ларингитом.Что делать в таких случаяхЕсли вы находитесь в сухом и теплом воздухе, это может быть реальным поводом к тому, что возникнет затрудненное дыхание, поэтому теплая одежда, но чистый и прохладный воздух.Голосовой покой. Вам не нужно говорить, а необходимо просто молчать.Постоянное теплое питье.Помимо простуды хриплый голос у ребенка могут вызывать аденоиды, полипы, врожденные патологии гортани, папилломатоз, узелки голосовых складок, воспаление легких, трахеит, ларингит, различные простудные и вирусные заболевания.