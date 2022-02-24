Антиоксиданты защищают от диабета

Антиоксиданты в большом количестве содержатся в овощах и фруктах. Эти вещества способны предотвратить развитие серьезных заболеваний, в частности - сахарного диабета. Каков механизм действия антиоксидантов и какие продукты являются лидерами по их содержанию?Антиоксиданты противодействуют свободным радикалам и оксидативному стрессу. Эти два процесса являются серьезными факторами развития хронических недугов. Диабет развиваются у людей, чьи анализы показывают дефицит антиоксидантов. Специалисты считают, что пищевой рацион, насыщенный антиоксидантами, снижает риск диабета.Антиоксиданты как профилактика диабетаКак работают антиоксидантыВсе живые организмы поддерживают свою структуру и функции через химические реакции. Все эти реакции называют метаболизмом.Для стабильности молекуле необходимо нужное число электронов. Если она теряет электрон, то может превратиться в свободный радикал. Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы в клетках, которые реагируют с другими молекулами (к примеру, ДНК) и повреждать их.И тут могут помочь антиоксиданты. Когда молекула утрачивает электрон и становится свободным радикалом, антиоксидантная молекула «отдаёт» свободному радикалу свой электрон, таким образом нейтрализуя его. Так антиоксиданты оберегают организм от серьезного ущерба.Антиоксиданты понижают вероятность развития диабетаПродукты с высоким содержанием антиоксидантов (фрукты, овощи) защищают от онкологии (рака желудка) и кардио-сосудистых патологий. Кроме того, они снижают риск сахарного диабета.Признаки диабета 2-го типа: повышенный сахар в крови из-за инсулинорезистентности. Резистентность к инсулину означает, что клетки недостаточно реагируют на инсулин, который доставляет глюкозу из крови в клетки. Глюкоза остается в крови, поэтому сахар повышен.Другие факторы диабета: малоподвижный образ жизни, ожирение, порочное питание. Еще одной причиной диабета 2 типа можно считать рацион с дефицитом антиоксидантов.Избыток свободных радикалов на фоне снижения антиоксидантов в крови служит толчком к росту оксидативного стресса в организме. Идет повреждение органелл клеток и ферментов, усиление окисления липидов и рост инсулинорезистентности.Нехватка антиоксидантов – тревожный звонок к развитию сахарного диабета.Рост окислительных маркеров считается признаком диабета, что способствует развитию осложнений в функции почек и зрения.Обилие антиоксидантов в пище нормализует уровень глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину. Параллельно уменьшаются показатели гликированного гемоглобина в крови.Таким образом, антиоксидантные продукты снижают вероятность диабета.Антиоксиданты, которые поддерживают при оксидативном стрессе и предотвращают диабетВит-н Е.Вит-н С.Ликопен (в томатах).EGCG (флавоноид в зеленом чае).Апигенин (флавоноид в сушеной петрушке).Кверцетин (флавоноид в зеленой гречневой крупе).Антоцианы (в синих фруктах, овощах и ягодах).Факторы риска диабетаНо только лишь обилие антиоксидантов в рационе не может на 100% предотвратить диабет. Важно учитывать прочие факторы риска:Курение.Ожирение.Повышенное давление.Повышенный холестерин.Наследственность.Продукты – лидеры по содержанию антиоксидантовГрецкие орехи.Орехи пекан.Ежевика.Чернослив.Черный шоколад.