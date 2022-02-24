Антиоксиданты защищают от диабета
Антиоксиданты противодействуют свободным радикалам и оксидативному стрессу. Эти два процесса являются серьезными факторами развития хронических недугов. Диабет развиваются у людей, чьи анализы показывают дефицит антиоксидантов. Специалисты считают, что пищевой рацион, насыщенный антиоксидантами, снижает риск диабета.
Антиоксиданты как профилактика диабета
Как работают антиоксиданты
Все живые организмы поддерживают свою структуру и функции через химические реакции. Все эти реакции называют метаболизмом.
Для стабильности молекуле необходимо нужное число электронов. Если она теряет электрон, то может превратиться в свободный радикал. Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы в клетках, которые реагируют с другими молекулами (к примеру, ДНК) и повреждать их.
И тут могут помочь антиоксиданты. Когда молекула утрачивает электрон и становится свободным радикалом, антиоксидантная молекула «отдаёт» свободному радикалу свой электрон, таким образом нейтрализуя его. Так антиоксиданты оберегают организм от серьезного ущерба.
Антиоксиданты понижают вероятность развития диабета
Продукты с высоким содержанием антиоксидантов (фрукты, овощи) защищают от онкологии (рака желудка) и кардио-сосудистых патологий. Кроме того, они снижают риск сахарного диабета.
Признаки диабета 2-го типа: повышенный сахар в крови из-за инсулинорезистентности. Резистентность к инсулину означает, что клетки недостаточно реагируют на инсулин, который доставляет глюкозу из крови в клетки. Глюкоза остается в крови, поэтому сахар повышен.
Другие факторы диабета: малоподвижный образ жизни, ожирение, порочное питание. Еще одной причиной диабета 2 типа можно считать рацион с дефицитом антиоксидантов.
Избыток свободных радикалов на фоне снижения антиоксидантов в крови служит толчком к росту оксидативного стресса в организме. Идет повреждение органелл клеток и ферментов, усиление окисления липидов и рост инсулинорезистентности.
Нехватка антиоксидантов – тревожный звонок к развитию сахарного диабета.
Рост окислительных маркеров считается признаком диабета, что способствует развитию осложнений в функции почек и зрения.
Обилие антиоксидантов в пище нормализует уровень глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину. Параллельно уменьшаются показатели гликированного гемоглобина в крови.
Таким образом, антиоксидантные продукты снижают вероятность диабета.
Антиоксиданты, которые поддерживают при оксидативном стрессе и предотвращают диабет
Вит-н Е.
Вит-н С.
Ликопен (в томатах).
EGCG (флавоноид в зеленом чае).
Апигенин (флавоноид в сушеной петрушке).
Кверцетин (флавоноид в зеленой гречневой крупе).
Антоцианы (в синих фруктах, овощах и ягодах).
Факторы риска диабета
Но только лишь обилие антиоксидантов в рационе не может на 100% предотвратить диабет. Важно учитывать прочие факторы риска:
Курение.
Ожирение.
Повышенное давление.
Повышенный холестерин.
Наследственность.
Продукты – лидеры по содержанию антиоксидантов
Грецкие орехи.
Орехи пекан.
Ежевика.
Чернослив.
Черный шоколад.
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