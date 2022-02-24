Развенчаны популярные мифы о пользе меда

Действительно ли он гораздо лучше сахара.Мед считается полезным и особо ценным продуктом на нашем столе. Правда, существует немало мифов об употреблении этого подарка пчеловодства, которые прочно прижились и часто не имеют ничего общего с реальностью. Кто-то демонизирует этот продукт, кто-то наоборот пририсует ему всевозможные чудодейственные свойства.Нутрициолог София Рожко решила развенчать в Instagram самые популярные заблуждения о меде и рассказать, действительно ли он гораздо лучше сахара.Давайте разберем:сахар — это дисахарид сахарозы. Если посмотреть на строение — это будет глюкоза+фруктоза, которые крепко держатся за руки.мед тоже состоит практически из фруктозы и глюкозы (в сумме сахар занимает 80% состава меда), и на 20% из воды.Почему же тогда говорят мед лучше сахара?1. До 0,5% меда содержит витамины, минералы и прочие элементы. Но сколько нужно его съесть, чтобы покрыть суточные нормы? Даже сложно посчитать объем.2. Часто возникает логическая ошибка: натуральное=полезное. Но на помощь приходит химия: все в природе раскладывается до элементов. Потому сахар по «натуральности» ровнен меду, тот же состав.Можно ли нагревать мед? Это не вредно?Нет, не вредно. Высокая температура (примерно свыше 62-63 градусов) снижает всего лишь диастазное число меда, это число миллилитров 1%-ного растворимого крахмала, которое разлагается за один час амилолитическими ферментами, содержащимися в одном грамме безводного вещества меда.В процессе нагревания образуется ничтожно малое количество гидроксиметил-фурфурола.Если мы добавляем пару ложек — абсолютно ничего страшного. Мы не едим литрами нагретый мед, потому не получаем большое количество промежуточного продукта в процессе химического разложения сахаров.Важно: этот компонент образуется при термической обработке и других продуктов, содержащих сахар. Потому греете вы мед, сахар или нектар агавы — без разницы.Есть у меда волшебные свойства?Можно полезные компоненты найти везде, но всегда задавайте себе вопрос: сколько надо этого съесть, чтобы получить пользу? Умять килограмм сахара, чтобы получить полезные элементы вряд ли хорошая идея.Напомним, что раннее диетолог Тиана Фиалкова пояснила, как лучше питаться в холода и указала на ошибки, которые делают многие.