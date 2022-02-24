Медики назвали допустимую дозу кофеина для детей и подростков

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Кофеин содержится не только в кофе.Родители чаще всего переживают, чтобы их чадо не начало курить сигареты или употреблять наркотики. Однако о кофе и других энергетических напитках мало кто задумывается.Немного статистикиНе занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.Разрешенная доза кофеина для детей 6?11 лет — 25 мг в день, для подростков 12?17 лет — 50. А теперь сравним эти цифры с содержанием кофеина в напитках:кола (банка 0,33 л) — 40;кофе (чашка) — около 100;чай (чашка) — 40?50;энергетики (банка 0,33 л) — 150?250.То есть можно выпить лишь полчашки кофе, чашку чая или банку колы, а энергетические напитки нельзя вообще. А дети могут потреблять намного больше кофеина в день.Эффекты кофеинаКофеин — это мощный стимулятор, который возбуждает организм и усиливает реакцию на раздражители. В некоторых исследованиях проверялись познавательные способности детей, которым дали кофеин, и результаты были несколько выше, чем у тех, кто кофеин не принимал.Кофеин нарушает циклы сна, и, для того чтобы компенсировать плохой ночной отдых, приходится пить всё больше кофе. Другой неприятный эффект — кофеин в сладких напитках усиливает тягу и к другим видам сладкой газировки.С повышением дозы (от 100 мг у детей и 400 — у подростков) плохой эффект усиливается. Появляется аритмия, повышается давление, нарастает тревожность. Известны случаи внезапной смерти детей от передозировки кофеинсодержащих напитков. Самое неприятное, что большие дозы кофеина ухудшают работу сердца, но это практически невозможно отследить.Несколько исследований посвящены долгосрочному побочному эффекту: связи между употреблением кофеина и проблемами с агрессией, гневом, ненормальным сексуальным поведением.Итак, в небольших дозах кофеин ребенку не угрожает. Но если он постоянно пьет много кофе или энергетиков, это может привести к различным проблемам со здоровьем. Так что лучше, конечно, следить за любовью к кофе и не допускать передозировки.