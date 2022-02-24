Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

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Выполнение этого простого упражнения для стоп не отнимет у вас много времени. Его преимущество в простоте и в том, что оно оказывает положительный эффект на весь организм.Предложенное упражнение довольно простое, оно состоит из четырех элементов, знакомых большинству из нас. Эти элементы будет просто выполнить даже с первого раза. На упражнение вы потратите не более 5-8 минут.Заранее, перед выполнением упражнения нужно сделать разминку. Это необходимо для разогрева суставов, и чтобы подготовить ноги и тело к движениям в необходимом темпе. В данном случае разминка состоит из тех же элементов, что и главное упражнение. Но проделываются они в замедленном темпе в положении стоя, руки опущены.Техника выполнения упражнения для стопВстать на носки, затем на всю ступню. Теперь встать на пятки - на всю ступню.Встать на внешнюю сторону стопы, на всю стопу и в финале на внутреннюю сторону стопы.Нужно менять положение стоп то одновременно двумя ногами, то по очереди примерно 1 минуту.Специфика данного упражнения в том, что оно проделывается с помощью стула. Повернуться лицом к стулу и взяться руками за его спинку. Подняться на носки, опираясь руками на спинку стула и перенося на руки тяжесть тела. Этот момент достаточно важен.Выполнить упражнение, то поднимаясь обеими ногами на носочки, то опускаться на всю ступню. Сделать это необходимо 8 раз.Теперь обеими ногами то на встать на пяточки, то опуститься на всю ступню. Сделать это необходимо 8 раз.Встать на внешние стороны обеих стоп, одновременно прижимая пальцы ног к ступне. Сделать это необходимо 8 раз.Встать обеими ногами на внутренние стороны стоп, пальцы ног должны смотреть в разные стороны. Сделать это необходимо 8 раз.Повторить описанные выше 4 движения еще раз по 8 раз. А теперь рекомендуется в каждом из подходов проделать дважды по 8 движений и ускорить темп.Не забывайте, что ноги в процессе выполнения упражнения должны быть прямые, колени не согнуты.В положении на носочках, опираясь на стул и перенося на него тяжесть вашего тела, не стойте на мизинцах и не раскрывайте пятки вовнутрь. Стоять на носочках нужно, опираясь преимущественно на большие пальцы.Внимание! Данное упражнение (именно в этой трактовке) не рекомендуется делать тем, у кого имеется вальгусная деформация стопы, при пяточной шпоре, при избыточном весе.