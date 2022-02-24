Названы способы ухода за больными руками при работе за компьютером

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Все чаще люди обращаются к врачам с проблемами в руках и кистях.Это связывают с увеличением продолжительности проведенного за компьютером времени.Кумулятивная травма верхней конечности возникает в следствие длительного взаимодействия с компьютером и может стать серьезной проблемой. Подобные заболевания стали широко распространенным явлением и занимают лидирующие позиции в категории заболеваний, связанных с работой. Нарушения опорно-двигательного аппарата являются куда более частой причиной прогулов на работе, чем другие заболевания.Также негативное влияние оказывает долгое использование телефона. Этот гаджет может привести не только к проблемам с руками, но и к проблемам с шеей, плечами, запястьями.Наилучшим способом предотвратить подобные заболевания является обеспечить достаточный отдых от гаджетов. Небольшая пауза всего в 30-60 секунд может быть чрезвычайно полезна. Особенно важно соблюдать такие паузы при долгой сидячей работе. Подобные перерывы лучше всего делать каждые 20 минут и включать в себя измененения различных поз, то есть разминку.Также важно правильно установить компьютер и подобрать правильное кресло. Это поможет снизить нагрузку на руки, спину, шею.