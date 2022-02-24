6 лучших продуктов для детокса

Основу очищения организма составляет правильное питание. Но для улучшения состояния недостаточно избавиться от опасных продуктов. Чтобы устранить последствия злоупотребления вредной едой, необходимо включить в рацион пищу, которая улучшает выведение токсинов, насыщает витаминами.Чтобы устроить генеральную уборку своему организму, достаточно регулярно есть эти продукты. Они помогут наладить работу пищеварительной системы, улучшить состояние кожи, волос и ногтей.ЛимонОдин из самых эффективных продуктов, способствующих очищению организма, – это лимон. Неслучайно без него не обходится ни одна детокс-программа, мы рекомендуем начинать каждое утро со стакана воды с лимоном. Этот полезный напиток стимулирует пищеварение, улучшает кровообращение и способствует лучшему перевариванию и усвоению пищи.СвёклаВ ней содержится много пектинов, которые помогают выводить вредные вещества из организма. Кроме того, свекла богата витамином C и различными минералами. Например, в свекле много калия, который полезен для мышечных функций, и марганца, незаменимого элемента для здоровья костей, печени и почек. Также в ней содержатся йод, соли магния и хлор, который хорошо очищает печень, почки и желчный пузырь.МорковьОна помогает в очищении почек, улучшает работу кишечного тракта, очень полезна и для кожи. Ударный коктейль из витамина А и бета-каротина увлажняет кожу и помогает быстрее восстанавливать поврежденные клетки, а еще – получить красивый загар и дольше его сохранить.ИмбирьЕго еще называют природным антибиотиком – ведь при регулярном употреблении имбирь помогает очистить организм от вредных микроорганизмов, укрепить иммунитет и даже обладает болеутоляющим действием. И, конечно, это прекрасный продукт для детокса – он не только стимулирует работу пищеварения, но и способствует выведению токсинов с потом через кожу.СельдерейЯвляется натуральным мочегонным средством. Он активно выводит шлаки и токсины, а также помогает восстановить баланс электролитов. Если употреблять сельдерей регулярно, улучшается работа пищеварительной системы и можно забыть о таких неприятностях, как запоры, метеоризм, желудочные спазмы и изжога.ЯблокиЯблочный сок прекрасно подходит для детоксикации организма, он атакует шлаки и токсины со всех сторон. Во-первых, нормализует обмен веществ и помогает сбросить лишний вес. Во-вторых, яблочная клетчатка прекрасно очищает кишечник и благотворно влияет на микрофлору, помогает лучше усваивать полезные овощные и фруктовые блюда. В-третьих, натуральная яблочная кислота уничтожает патогенные бактерии.