Названы неожиданные свойства витамина D

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После начала пандемии спрос на витамин D сильно вырос. По мнению множества специалистов, данный витамин укрепляет иммунитет и препятствует заражению коронавирусной инфекцией. Натуральными источниками витамина являются: яйца, грибы, творог, сыр, морская рыба и нежирное мясо.Среди полезных свойств витамина выделяют его воздействие на мышечную силу и функции. Этот витамин имеет свойство поддерживать мышечную массу, форму и функции скелетных мышц. Также повышается выносливость мышечных тканей.Витамин D является сильным антиоксидантом. Это делает его эффективным в качестве средства профилактики рака. А еще он помогает снизить уровень окислительного стресса.Данный витамин имеет положительный эффект на функции мочеполовой системы. Основным источником витамина D является солнечный свет. В связи с этим и уровень беременностей увеличивается на весенне-летний период. Отсутствие нормального количества витамина D у женщин приводит к развитию эндометриоза и других заболеваний мочеполовой системы. У мужчин страдает количество и подвижность сперматозоидов.Витамин положительно влияет на здоровье полости рта и зубов. Также улучшается и состояние кишечника. Витамин D может разнообразить микробиом кишечника и поддерживает состояние пищеварительного тракта. Также витамин имеет свойство улучшать когнитивные функции и повышать уровень настроения человека.