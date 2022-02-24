Названы неожиданные свойства витамина D
Среди полезных свойств витамина выделяют его воздействие на мышечную силу и функции. Этот витамин имеет свойство поддерживать мышечную массу, форму и функции скелетных мышц. Также повышается выносливость мышечных тканей.
Витамин D является сильным антиоксидантом. Это делает его эффективным в качестве средства профилактики рака. А еще он помогает снизить уровень окислительного стресса.
Данный витамин имеет положительный эффект на функции мочеполовой системы. Основным источником витамина D является солнечный свет. В связи с этим и уровень беременностей увеличивается на весенне-летний период. Отсутствие нормального количества витамина D у женщин приводит к развитию эндометриоза и других заболеваний мочеполовой системы. У мужчин страдает количество и подвижность сперматозоидов.
Витамин положительно влияет на здоровье полости рта и зубов. Также улучшается и состояние кишечника. Витамин D может разнообразить микробиом кишечника и поддерживает состояние пищеварительного тракта. Также витамин имеет свойство улучшать когнитивные функции и повышать уровень настроения человека.
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