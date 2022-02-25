Еда против сахара в крови: пять продуктов, способных предотвратить диабет 2 типа

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Употребляя в пищу правильные продукты, можно предотвратить или обратить вспять начавшийся диабет 2 типа – эти продукты эффективно борются с гипергликемией, высоким сахаром в крови.В интервью врача, автора книг о здоровом образе жизни Алоны Пульде прозвучало напоминание о том, что диабет 2 типа нарушает регуляцию уровня глюкозы, и его развитие почти полностью связано с нездоровым питанием и образом жизни. В свою очередь, здоровая еда помогает бороться с увеличением уровня сахара в крови и в комплексе с другими полезными практиками делает диабет этого типа предотвратимым, либо обеспечивает его профилактику.«Добавьте в рацион эти пять ингредиентов, чтобы помочь предотвратить или обратить вспять диабет 2 типа», - советует Алона Пульде.Фрукты. Исследования показывают, что фрукты, богатые витаминами, минералами, антиоксидантами и фитохимическими веществами, могут способствовать оптимальному здоровью и снижать риск развития диабета 2 типа. Также они богаты клетчаткой, которая замедляет пищеварение и стабилизирует содержание сахара в крови.Совет врача: выбирать фрукты с низким гликемическим индексом.Овощи. Они полны полезными для здоровья витаминами, минералами, фитохимическими веществами, антиоксидантами, содержат много клетчатки, мало соли и жира – это, по словам эксперта, «очень выигрышная комбинация, которая помогает регулировать уровень сахара в крови».Цельнозерновые. Цельные зерна – еще один богатый источник клетчатки, замедляющей выделение сахара в кровь и помогающей дольше оставаться сытым. Кроме того, было показано, что клетчатка уменьшает сердечные заболевания – распространенное осложнение при диабете.Бобовые. Идеальный выбор против высокого сахара в крови. Бобовые богаты не только клетчаткой, но и белком, имеют низкий гликемический индекс – это означает, что поле их употребления сахар в крови будет расти медленно, постепенно.Орехи и семена. Практически все известные орехи и семена полезны для людей с диабетом. В них много белка, клетчатки и полезных жиров – такая комбинация требует долгого усвоения, что препятствует резким скачкам сахара в крови. Вдобавок благодаря орехам укрепляется здоровье сердца.