Что делать, если стреляет в ухе

Простые правила первой помощи и симптомы, при которых надо бежать к врачу.Медицинское название боли в ушах — оталгия. Это распространённое явление, особенно у детей.Боль бывает разной: ноющей, острой, стреляющей. Довольно часто она проходит сама собой и не требует лечения. Однако есть случаи, когда без консультации врача и квалифицированной помощи не обойтись.Когда надо срочно обращаться к врачуКак можно быстрее обратитесь к терапевту, педиатру или отоларингологу, если:боль даёт о себе знать спустя 48 часов и даже нарастает со временем;температура поднялась выше 38,3 °С;наблюдаются выделения из ушей, например в виде жидкости или гноя;на боль жалуется ребёнок младше 2 лет;появились новые симптомы: головокружение, головная боль, отёк вокруг уха или слабость лицевых мышц;активная стреляющая боль внезапно прекратилась (это может быть признаком разрыва барабанной перепонки);ощущения в ухе сильно вас беспокоят и мешают заниматься повседневными делами.Это может быть активный воспалительный процесс. Его нужно диагностировать и лечить, иначе есть риск потерять слух или обнаружить, что воспаление распространилось на другие органы, например мозг.Почему стреляет в ухеПричин резкой короткой боли в ухе много.1. Серная пробкаЕсли ушная сера плохо удаляется или по каким?то причинам её накапливается слишком много, она может частично перекрыть слуховой канал. Обычно это состояние даёт о себе знать ощущением заложенности в ухе. Но серная пробка может проявлять себя и стреляющей болью.2. Перепад давленийТакое случается, например, при взлёте или посадке самолёта. Или если вы поднимаетесь в гору на машине. Быстрые изменения давления могут вызвать внезапную стреляющую боль в ушах.3. Акустическая травмаМощная звуковая атака (например, на рок?концерте, в ночном клубе, на фейерверк?шоу или шумном производстве) может вызвать баротравму — растяжение или даже разрыв барабанной перепонки. Боль в ухе является частым спутником подобных повреждений.4. Посторонний предмет в ухеЭто распространённая причина стреляющей ушной боли у маленьких детей. Они засовывают что?то мелкое или острое в ухо просто из любопытства. Посторонний предмет может заблокировать слуховой проход или стать причиной воспаления ушного канала. Острая боль — один из симптомов такой ситуации.5. Ушная инфекцияСтреляющая боль в ухе — частный признак ушной инфекции, например отита или евстахиита. Эти неприятные заболевания чреваты потерей слуха и развитием других серьёзных осложнений. Поэтому при малейшем подозрении необходимо немедленно обратиться к врачу. Особенно если дело касается детей до двух лет.6. Инфекции верхних дыхательных путей или носовых пазухОни нередко сопровождаются повышенным выделением слизи и отёком слизистых оболочек. Всё это может привести к закупорке евстахиевой трубы — так называются узкие каналы, соединяющие носоглотку и среднее ухо.Одна из важнейших функций евстахиевых труб — выравнивание давления внутри и снаружи барабанной перепонки. Если какой?то из каналов заблокирован, давление неравномерно, а это приводит к чувству заложенности внутри пострадавшего уха или к боли — ноющей либо стреляющей.7. Кариес, зубной абсцесс или воспаление дёсенПроблемы с полостью рта могут быть одной из возможных причин неприятных ощущений в ушах. Дело в том, что нервные окончания в голове тесно связаны друг с другом и боль, возникающая в одной области (допустим, в воспалённом зубном корне), нередко проецируется куда?то ещё. Например, отдаёт в ухо.8. Дисфункции височно?нижнечелюстного суставаНарушения работы сустава могут сопровождаться стреляющей болью в ушах при движениях челюстью. При этом человек слышит характерные щёлкающие звуки.Что делать, если стреляет в ухеЭто зависит от вашего самочувствия в целом и того, догадываетесь ли вы о причинах проблемы.Если вы уверены, что боль вызвана неопасными факторами (например, стрелять в ухе стало после того, как вы нанырялись в бассейне или только что взлетели на самолёте), помочь могут простые домашние методы:Пожуйте жвачку или пососите леденец. Работа челюстного сустава поможет выровнять давление в слуховом проходе. Учтите, что этот совет не подходит для маленьких детей: они могут поперхнуться.Несколько раз сглотните или широко зевните. Это тоже способ выровнять давление.Приложите к уху холодный компресс. Примерно на 20 минут, до уменьшения боли. А вот горячий компресс категорически противопоказан: он может ускорить развитие воспаления и гнойного процесса, если те имеются.Закапайте безрецептурные ушные капли. В состав аптечных препаратов входят вещества, способствующие размягчению и удалению серной пробки (например, аллантоин). Используйте лекарственное средство строго следуя инструкции. Обычно закапывают по две?три капли и при необходимости повторяют процедуру через 6–8 часов.Примите болеутоляющее. Например, на основе парацетамола или ибупрофена.Если же боль возникла внезапно, повторяется и о её причинах вы не имеете ни малейшего представления, самым грамотным решением будет консультация с врачом — терапевтом или отоларингологом. Медик расспросит вас о симптомах, проведёт осмотр, поставит диагноз и назначит лечение.Возможно, чтобы избавиться от стреляющей боли, понадобится лишь промыть ушной канал. Отоларинголог справится с этим за несколько минут. Но в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики или даже хирургическое вмешательство.