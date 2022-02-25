Что делать, если стреляет в ухе
Медицинское название боли в ушах — оталгия. Это распространённое явление, особенно у детей.
Боль бывает разной: ноющей, острой, стреляющей. Довольно часто она проходит сама собой и не требует лечения. Однако есть случаи, когда без консультации врача и квалифицированной помощи не обойтись.
Когда надо срочно обращаться к врачу
Как можно быстрее обратитесь к терапевту, педиатру или отоларингологу, если:
боль даёт о себе знать спустя 48 часов и даже нарастает со временем;
температура поднялась выше 38,3 °С;
наблюдаются выделения из ушей, например в виде жидкости или гноя;
на боль жалуется ребёнок младше 2 лет;
появились новые симптомы: головокружение, головная боль, отёк вокруг уха или слабость лицевых мышц;
активная стреляющая боль внезапно прекратилась (это может быть признаком разрыва барабанной перепонки);
ощущения в ухе сильно вас беспокоят и мешают заниматься повседневными делами.
Это может быть активный воспалительный процесс. Его нужно диагностировать и лечить, иначе есть риск потерять слух или обнаружить, что воспаление распространилось на другие органы, например мозг.
Почему стреляет в ухе
Причин резкой короткой боли в ухе много.
1. Серная пробка
Если ушная сера плохо удаляется или по каким?то причинам её накапливается слишком много, она может частично перекрыть слуховой канал. Обычно это состояние даёт о себе знать ощущением заложенности в ухе. Но серная пробка может проявлять себя и стреляющей болью.
2. Перепад давлений
Такое случается, например, при взлёте или посадке самолёта. Или если вы поднимаетесь в гору на машине. Быстрые изменения давления могут вызвать внезапную стреляющую боль в ушах.
3. Акустическая травма
Мощная звуковая атака (например, на рок?концерте, в ночном клубе, на фейерверк?шоу или шумном производстве) может вызвать баротравму — растяжение или даже разрыв барабанной перепонки. Боль в ухе является частым спутником подобных повреждений.
4. Посторонний предмет в ухе
Это распространённая причина стреляющей ушной боли у маленьких детей. Они засовывают что?то мелкое или острое в ухо просто из любопытства. Посторонний предмет может заблокировать слуховой проход или стать причиной воспаления ушного канала. Острая боль — один из симптомов такой ситуации.
5. Ушная инфекция
Стреляющая боль в ухе — частный признак ушной инфекции, например отита или евстахиита. Эти неприятные заболевания чреваты потерей слуха и развитием других серьёзных осложнений. Поэтому при малейшем подозрении необходимо немедленно обратиться к врачу. Особенно если дело касается детей до двух лет.
6. Инфекции верхних дыхательных путей или носовых пазух
Они нередко сопровождаются повышенным выделением слизи и отёком слизистых оболочек. Всё это может привести к закупорке евстахиевой трубы — так называются узкие каналы, соединяющие носоглотку и среднее ухо.
Одна из важнейших функций евстахиевых труб — выравнивание давления внутри и снаружи барабанной перепонки. Если какой?то из каналов заблокирован, давление неравномерно, а это приводит к чувству заложенности внутри пострадавшего уха или к боли — ноющей либо стреляющей.
7. Кариес, зубной абсцесс или воспаление дёсен
Проблемы с полостью рта могут быть одной из возможных причин неприятных ощущений в ушах. Дело в том, что нервные окончания в голове тесно связаны друг с другом и боль, возникающая в одной области (допустим, в воспалённом зубном корне), нередко проецируется куда?то ещё. Например, отдаёт в ухо.
8. Дисфункции височно?нижнечелюстного сустава
Нарушения работы сустава могут сопровождаться стреляющей болью в ушах при движениях челюстью. При этом человек слышит характерные щёлкающие звуки.
Что делать, если стреляет в ухе
Это зависит от вашего самочувствия в целом и того, догадываетесь ли вы о причинах проблемы.
Если вы уверены, что боль вызвана неопасными факторами (например, стрелять в ухе стало после того, как вы нанырялись в бассейне или только что взлетели на самолёте), помочь могут простые домашние методы:
Пожуйте жвачку или пососите леденец. Работа челюстного сустава поможет выровнять давление в слуховом проходе. Учтите, что этот совет не подходит для маленьких детей: они могут поперхнуться.
Несколько раз сглотните или широко зевните. Это тоже способ выровнять давление.
Приложите к уху холодный компресс. Примерно на 20 минут, до уменьшения боли. А вот горячий компресс категорически противопоказан: он может ускорить развитие воспаления и гнойного процесса, если те имеются.
Закапайте безрецептурные ушные капли. В состав аптечных препаратов входят вещества, способствующие размягчению и удалению серной пробки (например, аллантоин). Используйте лекарственное средство строго следуя инструкции. Обычно закапывают по две?три капли и при необходимости повторяют процедуру через 6–8 часов.
Примите болеутоляющее. Например, на основе парацетамола или ибупрофена.
Если же боль возникла внезапно, повторяется и о её причинах вы не имеете ни малейшего представления, самым грамотным решением будет консультация с врачом — терапевтом или отоларингологом. Медик расспросит вас о симптомах, проведёт осмотр, поставит диагноз и назначит лечение.
Возможно, чтобы избавиться от стреляющей боли, понадобится лишь промыть ушной канал. Отоларинголог справится с этим за несколько минут. Но в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики или даже хирургическое вмешательство.
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