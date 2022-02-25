Чем полезны бататы

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Батат или сладкий картофель - уникальный по уровню полезных веществ продукт. И гораздо более важный для нашего здоровья, чем картофель обычный.Сладкий картофель имеет не меньше калорий и углеводов, чем белый. Один средний батат (весом 238 г в сыром виде) содержит 217 калорий и 48 г углеводов, в то время как сырой белый картофель такого же размера содержит лишь немного меньше — 201 калорию и 43 г углеводов. Но батат обеспечивает дополнительную питательную ценность, и, в отличие от обычного картофеля, он засчитывается в рекомендуемую диетологами норму по фруктам и овощам.5,1 г клетчатки содержится в среднем батате, поэтому он является полезным источником, который может помочь достичь рекомендуемых 30 г в день. Клетчатка способствует здоровому пищеварению и поддерживает работу организма, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака кишечника. Увы, большинство взрослых употребляют в среднем всего 18 г в день. Лучше оставить кожуру, чтобы получить еще больше клетчатки.Бета-каротин является важным питательным веществом, которое наш организм преобразует в витамин А. Он жизненно важен для здоровой иммунной системы, а также полезен для кожи и глаз. Бета-каротин содержится в пигменте, который придает оранжевым овощам их яркий цвет. Сладкий картофель — один из лучших источников. Батат среднего размера обеспечит почти вдвое больше потребностей в витамине А в течение дня. Но употребление в пищу слишком большого количества овощей, богатых бета-каротином (таких как морковь или кабачки), может привести к каротинемии, когда кожа приобретает оранжевый оттенок.Когда речь заходит о хороших источниках витамина С, защищающего от простуды и укрепляющего иммунитет, мы думаем о цитрусовых и ягодах. Но оказывается, батат также является отличным выбором. В среднем апельсине 83 мг витамина С, а в сладком картофеле — 55 мг, что довольно много. Витамин С является антиоксидантом, помогающим защитить клетки организма от повреждений. Он также помогает телу вырабатывать коллаген, необходимый для здоровой кожи, зубов и десен.Другие важные питательные вещества в сладком картофеле включают калий для здорового артериального давления и некоторые витамины группы В для поддержки нервной системы, психологического благополучия и высвобождения энергии. Кроме того, в батате имеется хорошая доза марганца (48% суточной нормы) для здоровья костей и высвобождения энергии из пищи.