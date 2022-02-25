6 различных форм витамина С и как их использовать
Витамин С, привычный нам по названию «аскорбиновая кислота» является хорошо исследованным витамином за прошедшие полвека. Ряд специалистов придерживаются мнения, что в далеком прошлом наш организм имел способность самостоятельно вырабатывать витамин С, но генетическая мутация положила конец этой способности. Все виды животных (и большинство млекопитающих – тоже) могут синтезировать витамин С - кроме людей, приматов и еще некоторых представителей животного мира. И люди должны пополнять нехватку витамина С посредством пищевых продуктов.
6 доступных форм витамина С
Сегодня норма витамина С - 90 мг в сутки для мужчин и 75 мг в сутки для женщин. Этого объема достаточно, чтобы избежать, например, цинги, но его недостаточно для укрепления иммунитета, улучшения состояния сердца и сосудов, мозга и кожи.
Причины нехватки витамина С
неправильное питание, а именно – недостаточный объем фруктов и овощей,
табакокурение (одна выкуренная сигарета способна окислять до 40-60 мг витамина С),
загрязнение воздушного бассейна,
влияние тяжелых металлов на организм.
Признаки нехватки витамина С
утомляемость,
депрессивные состояния,
кровоточивость десен,
боли в суставах, мышцах и костях,
отечность.
Фрукты с высокой концентрацией витамина С
вишня,
авокадо,
манго,
черная смородина,
цитрусовые,
ананас,
киви,
клубника.
Овощи с высокой концентрацией витамина С
сладкий перец,
капуста брокколи,
брюссельская капуста
картофель.
Действие витамина С в организме
способствует лечению анемии через улучшение всасывания железа,
источник коллагена и здоровья кожи,
укрепляет сердце,
укрепляет иммунную защиту,
улучшает функции памяти,
служит профилактикой пародонтоза,
служит профилактикой инфекций верхних дыхательных путей,
способствует предотвращению сепсиса.
Составы с витамином С
1. Аскорбиновая кислота
Наиболее привычна для потребителя и недорогая форма витамина С. Однако, аскорбиновая кислота может вызвать проблемы пищеварительной системы, если есть проблемы, связанные с желудочным соком. Это синтетический продукт, но «аскорбинка» идентична природным составам. Организмом поглощается лишь 30%, вещества. Аскорбиновая кислота выпускается в форме таблеток, капсул, порошка.
Список минеральных аскорбатов.
Аскорбат кальция - включает кальций (100 мг) и аскорбат (900 мг) и рекомендуется лицам, которым требуется улучшить здоровье костной ткани, предупредить остеопороз. Продукт вызывает меньше раздражения желудка, сохраняя антиоксидантный эффект.
Аскорбат магния - включает магний (50-100 мг) и аскорбат (900 мг). Рекомендуется лицам, принимающим медикаменты (кислотопонижающие, мочегонные), страдающим стабильными головными болями, судорогами в ногах.
Аскорбат натрия - включает натрий (100 мг), так и и аскорбат (900 мг). Лицам, придерживающимся диеты с низким процентом соли, не рекомендуется.
2. Метаболиты аскорбата и витамина С
Эта формула аскорбата кальция открыта в 80-х годах. Продукт включает малую концентрацию метаболитов витамина С (треонат кальция, ксилонат и ликсонат, дегидроаскорбиновую кислоту). Это способствует усвоению и повышению содержания витамина С в крови (если сравнивать с «аскорбинкой».
3. Витамин С с биофлавоноидами
Витамин С сочетается с антиоксидантами (например, биофлавоноидами). Такая комбинация веществ лучше усваивается примерно на 35% лучше в сравнении с простой «аскорбинкой».
4. Липосомальный витамин С
Это препарат, имеющий лучшим абсорбционным эффектом. Чтобы активировать поглощение, и разработан липосомальный витамин С с жирорастворимым покрытием, помогающим молекуле аскорбиновой кислоты перемещаться пищеварительным трактом. Пероральная доставка витамина С, инкапсулированного в липосомы, приводит к повышенному содержанию витамина С в крови (в сравнении с некапсулированным составом - «аскорбинкой»). Кроме того, липосомальный витамин С помогает снизить давление при более низкой дозировке, чем классический витамин С.
5. Аскорбил пальмитат
Данная формула дает водорастворимому витамину С становиться еще и жирорастворимым. Как правило, его вводят в препараты витамина С, чтоб он впитывался в кожу. Кроме того, Аскорбил пальмитат
используется как пищевой консервант.
6. Витамин С с шиповником
Продукты витамина С с шиповником включают «аскорбинку». Его плоды имеют в составе высокую концентрацию витамина С. Шиповник отличается наличием антиоксидантов ликопина, фенолов, флавоноидов, эллаговой кислоты и витамина Е.
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