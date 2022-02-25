6 различных форм витамина С и как их использовать

Витамин С играет в организме важную роль. Он предотвращает анемию, служит источником коллагена, укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы. Но добиться высокого содержания витамина С только с помощью пищевых продуктов невозможно. В каких формах выпускается витамин С и чем они отличаются?Витамин С, привычный нам по названию «аскорбиновая кислота» является хорошо исследованным витамином за прошедшие полвека. Ряд специалистов придерживаются мнения, что в далеком прошлом наш организм имел способность самостоятельно вырабатывать витамин С, но генетическая мутация положила конец этой способности. Все виды животных (и большинство млекопитающих – тоже) могут синтезировать витамин С - кроме людей, приматов и еще некоторых представителей животного мира. И люди должны пополнять нехватку витамина С посредством пищевых продуктов.6 доступных форм витамина ССегодня норма витамина С - 90 мг в сутки для мужчин и 75 мг в сутки для женщин. Этого объема достаточно, чтобы избежать, например, цинги, но его недостаточно для укрепления иммунитета, улучшения состояния сердца и сосудов, мозга и кожи.Причины нехватки витамина Снеправильное питание, а именно – недостаточный объем фруктов и овощей,табакокурение (одна выкуренная сигарета способна окислять до 40-60 мг витамина С),загрязнение воздушного бассейна,влияние тяжелых металлов на организм.Признаки нехватки витамина Сутомляемость,депрессивные состояния,кровоточивость десен,боли в суставах, мышцах и костях,отечность.Фрукты с высокой концентрацией витамина Свишня,авокадо,манго,черная смородина,цитрусовые,ананас,киви,клубника.Овощи с высокой концентрацией витамина Ссладкий перец,капуста брокколи,брюссельская капустакартофель.Действие витамина С в организмеспособствует лечению анемии через улучшение всасывания железа,источник коллагена и здоровья кожи,укрепляет сердце,укрепляет иммунную защиту,улучшает функции памяти,служит профилактикой пародонтоза,служит профилактикой инфекций верхних дыхательных путей,способствует предотвращению сепсиса.Составы с витамином С1. Аскорбиновая кислотаНаиболее привычна для потребителя и недорогая форма витамина С. Однако, аскорбиновая кислота может вызвать проблемы пищеварительной системы, если есть проблемы, связанные с желудочным соком. Это синтетический продукт, но «аскорбинка» идентична природным составам. Организмом поглощается лишь 30%, вещества. Аскорбиновая кислота выпускается в форме таблеток, капсул, порошка.Список минеральных аскорбатов.Аскорбат кальция - включает кальций (100 мг) и аскорбат (900 мг) и рекомендуется лицам, которым требуется улучшить здоровье костной ткани, предупредить остеопороз. Продукт вызывает меньше раздражения желудка, сохраняя антиоксидантный эффект.Аскорбат магния - включает магний (50-100 мг) и аскорбат (900 мг). Рекомендуется лицам, принимающим медикаменты (кислотопонижающие, мочегонные), страдающим стабильными головными болями, судорогами в ногах.Аскорбат натрия - включает натрий (100 мг), так и и аскорбат (900 мг). Лицам, придерживающимся диеты с низким процентом соли, не рекомендуется.2. Метаболиты аскорбата и витамина СЭта формула аскорбата кальция открыта в 80-х годах. Продукт включает малую концентрацию метаболитов витамина С (треонат кальция, ксилонат и ликсонат, дегидроаскорбиновую кислоту). Это способствует усвоению и повышению содержания витамина С в крови (если сравнивать с «аскорбинкой».3. Витамин С с биофлавоноидамиВитамин С сочетается с антиоксидантами (например, биофлавоноидами). Такая комбинация веществ лучше усваивается примерно на 35% лучше в сравнении с простой «аскорбинкой».4. Липосомальный витамин СЭто препарат, имеющий лучшим абсорбционным эффектом. Чтобы активировать поглощение, и разработан липосомальный витамин С с жирорастворимым покрытием, помогающим молекуле аскорбиновой кислоты перемещаться пищеварительным трактом. Пероральная доставка витамина С, инкапсулированного в липосомы, приводит к повышенному содержанию витамина С в крови (в сравнении с некапсулированным составом - «аскорбинкой»). Кроме того, липосомальный витамин С помогает снизить давление при более низкой дозировке, чем классический витамин С.5. Аскорбил пальмитатДанная формула дает водорастворимому витамину С становиться еще и жирорастворимым. Как правило, его вводят в препараты витамина С, чтоб он впитывался в кожу. Кроме того, Аскорбил пальмитатиспользуется как пищевой консервант.6. Витамин С с шиповникомПродукты витамина С с шиповником включают «аскорбинку». Его плоды имеют в составе высокую концентрацию витамина С. Шиповник отличается наличием антиоксидантов ликопина, фенолов, флавоноидов, эллаговой кислоты и витамина Е.