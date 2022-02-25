Врач рассказал, какие органы сильнее всех страдают от Омикрона
Владимир отметил, что все штаммы коронавирусов в первую очередь наносят удар на сердечную и нервную систему человека. В связи с этим необходимо уделить им внимание с целью профилактики.
Однако большее внимание Зайцев акцентировал на среднее ухо человека, так как, по его словам, у пациентов часто возникают воспаления в этом месте. Врач пояснил, что из-за особенностей коронавируса проникать в организм человека через слизистые оболочки, он часто поражает именно среднее ухо.
Зайцев рассказал, что в результате воспаления может произойти гниение и разрыв барабанной перепонки. При сильных болях следует обратиться к врачу, а для профилактики во время заболевания следует принимать сосудосуживающие капли в нос.
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