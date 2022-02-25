Подтверждена польза черной смородины для гипертоников
К таким выводам пришли американские ученые из клиники Мейо. Для этого они провели исследование с участием 14 добровольцев. Средний возраст участников составил 69 лет.
Добровольцы были разделены на две группы. Одни пили экстракт новозеландской черной смородины, а вторые принимали плацебо. Дозировка настоящего препарата составляла 600 миллиграмм.
Через неделю начала эксперимента специалисты провели тестирование. В ходе данного тестирования удалось выяснить, что употребление вытяжки черной смородины привело к снижению показателей систолического и диастолического кровяного давления.
Более подробные исследования показали, что такой эффект достигается благодаря наличию в ягодах такого вещества, как антоциан. Это пигмент, который придает смородине ее особенный цвет. Также в смородине содержится калий, который поддерживает баланс жидкости в организме и тем самым тоже регулирует давление.
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