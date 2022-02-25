Можно ли есть орехи и сухофрукты прямо из упаковки

Задавая себе этот вопрос, в первую очередь стоит подумать о том, как выращивалось, обрабатывалось, транспортировалось и хранилось то, что вы едите. Особенно это актуально для орехов, кураги и фиников, продающихся на развес. Упакованные снэки тоже не всегда внушают доверие даже если имеют маркировку «готово к употреблению». С другой стороны, идея замачивать орехи обычно никак не связана со страхом съесть что-то грязное, а продиктована желанием сделать их полезнее. Разбираемся, стоит ли заводить такую привычку и так ли важно, сухие орехи или влажные.Насколько грязными могут быть орехи и сухофрукты?Несмотря на то, что высушивание фруктов направлено именно на предотвращение развития в них микробов, на пути от плантации до прилавка сухофрукты (как и орехи) сталкиваются с массой возможностей стать временным пристанищем для самых разных бактерий. Но даже если не брать это в расчет, их не всегда можно назвать чистыми и полностью натуральными.Для того, чтобы минимизировать процент порчи, сухофрукты и орехи нередко обрабатывают диоксидом серы (добавка Е220) или солями сернистой кислоты. Этот же консервант используют при производстве вин. Он позволяет сохранять кураге, черносливу и изюму цвет и не дает им портиться раньше времени, уберегая от контаминации бактериями и грибами. У диоксида серы есть предельно допустимая концентрация (ПДК) — до 2 г на кг для сухофруктов. Это значит, что для него установлена безопасная суточная доза потребления. ПДК учитывает ее так, чтобы человек даже при желании не смог отравиться консервантом в составе продукта. Тем не менее, Е220 остается аллергеном, а также может вызывать реакцию у людей с бронхиальной астмой.Еще один источник загрязнения фруктов с орехами — это обработка сельскохозяйственных культур пестицидами. В России она практически никак не контролируется. За количеством пестицидов в продуктах питания следят Роспотребнадзор, центры гигиенического и санитарно-эпидемиологического надзора, Россельхознадзор и Федеральная таможенная служба, но они проводят лишь плановые и внеплановые проверки контрольных партий, а не всего, что поступает на рынок.Кроме того, в некачественных сухофруктах и орехах можно найти:плесени,живых и мертвых насекомых,экскременты грызунов,посторонние растительные примеси (стебли, кусочки скорлупы, косточки, волокна, кожуру)Нужно ли их мыть?Крупные поставщики орехов и сухофруктов, фасующие их в индивидуальные упаковки, как правило, тщательно следят за безопасностью своей продукции. Получить кишечную инфекцию или отравиться пестицидами после перекуса такими орехами практически невозможно. Сухофрукты или орехи, купленные на рынке на развес, лучше помыть перед употреблением — лишним это не будет. Единственными аргументами против могут стать изменение их органолептических свойств и ограничение срока годности — после мытья их следует съесть сразу же.Как мыть?Чтобы помыть орехи или курагу, достаточно миски или дуршлага и теплой воды из-под крана. Излишняя тревожность по поводу загрязненности продуктов питания может вызвать желание воспользоваться для их очистки мылом или средством для мытья посуды. Делать это ни в коем случае нельзя: остатки чистящих средств могут вызвать отравление или нанести значительный вред организму. Если у вас возникло желание помыть орехи более тщательно, можно использовать слабый раствор уксуса – он обладает прекрасными антимикробными свойствами и может помочь снизить количество пестицидов, попадающих в еду.Зачем люди замачивают орехиНекоторые диетологи советуют перед едой замачивать орехи в чистой холодной воде. Считается, что это увеличивает их питательную ценность, а также позволяет орехам лучше раскрыть свои вкусовые качества. Дело тут в фитатах, которые содержатся в орехах и теоретически могут препятствовать усвоению некоторых витаминов, белков, а также магния, цинка, фосфора и кальция. Замачивание активизирует растительную фитазу, часть фитиновой кислоты из орехов деградирует благодаря ферментации, что в конечном счете помогает организму лучше их усваивать.Подход этот, хотя и имеет под собой основу, довольно спорный. Есть исследования, которые говорят о том, что продукты, богатые фитатами, в долгосрочной перспективе снижают риск остеопороза. Фитиновая кислота также может препятствовать развитию некоторых видов рака. Кроме того, человек сам способен справляться с ферментированием фитатов с помощью собственных фитаз, особенно если рацион богат продуктами, которые ее содержат — злаками и бобовыми.А что делать с финиками?С финиками следует придерживаться тех же принципов, что и с другими сухофруктами. Мыть их перед употреблением под проточной водой рекомендуют сами производители. Это поможет избавиться от пыли и микробов, занесенных в процессе обработки и упаковки. Исключение составляют те финики, на пакетах с которыми стоит отметка “готовы к употреблению”.Хорошие финики, не покрытые сахаром, выглядят сухими. Они матовые, кожица у них не повреждена, а мякоть сладкая и чуть влажная.