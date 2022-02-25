Медики объяснили, почему после тренировки может болеть голова

Головная боль может сопровождаться потерей сознания, тошнотой, двоением в глазах.Головная боль после занятий спортом является довольно распространенным явлением. Однако, есть способы, которые помогут решить эту проблему и получать от тренировок больше удовольствия.В частности, этот вид головной боли возникает в процессе интенсивных занятий спортом или после них.По словам специалистов, боль ощущается и справа, и слева в отличие от мигрени и обычно она пульсирующая.Также разделяют два типа боли: первичный длится от 5 минут до 48 часов, вторичный — дольше, и он гораздо сильнее. К тому же головная боль может сопровождаться потерей сознания, тошнотой, двоением в глазах.Как избежать головной болиТакая боль, как правило, возникает из-за интенсивности тренировки. Отмечается, что после бега или езды на велосипеде его нет. На возникновение боли может повлиять изменение высоты, обезвоживание, жара, влажность и падение уровня сахара в крови.Поэтому специалисты рекомендуют принимать обезболивающее за час до тренировки. Однако, если человек занимаешься спортом почти каждый день и головная боль возникает постоянно, то стоит обратиться к врачу, а не пить таблетки.К тому, может быть так, что определенный вид тренировки не подходит человеку и стоит заменить его на другой вариант.Кроме того, во время занятий спортом не менее важно, правильно дышать, в спокойном темпе, без задержек. Важно также не пропускать разминку.