Простые средства от высокого давления: медики советуют воду с лимоном
Недопущение гипертензии помогает предотвратить опасные сердечные осложнения. По данным Journal of Nutritional and Metabolism, исследователями было установлено, что употребление воды с лимоном может помогать с нормализацией показателей артериального давления.
В частности, пятимесячный эксперимент с участием 101 женщины показал, что
«ежедневное потребление лимонного сока в сочетании с ходьбой значительно коррелирует со снижением артериального давления».
Исследователи связывают этот эффект с действием лимонной кислоты и содержащихся в лимонах флавоноидов. В свою очередь, полифенольные соединения лимонов могут улучшить функцию эндотелия, улучшать эластичность кровеносных сосудов.
Также ученые допускают, что подобным гипотензивным эффектом обладает апельсиновый сок.
«Цитрусовые содержат важные для здоровья соединения, такие как клетчатка и флавоноиды. Концентрация витаминов и минералов в этих фруктах может поддерживать здоровье сердца, снижая такие факторы риска, как высокое кровяное давление», - заявили научные специалисты.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий