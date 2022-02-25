Простые средства от высокого давления: медики советуют воду с лимоном

Согласно исследованию, употребление воды с лимоном может быть простым средством с подавляющим действием на высокое кровяное давление.Недопущение гипертензии помогает предотвратить опасные сердечные осложнения. По данным Journal of Nutritional and Metabolism, исследователями было установлено, что употребление воды с лимоном может помогать с нормализацией показателей артериального давления.В частности, пятимесячный эксперимент с участием 101 женщины показал, что«ежедневное потребление лимонного сока в сочетании с ходьбой значительно коррелирует со снижением артериального давления».Исследователи связывают этот эффект с действием лимонной кислоты и содержащихся в лимонах флавоноидов. В свою очередь, полифенольные соединения лимонов могут улучшить функцию эндотелия, улучшать эластичность кровеносных сосудов.Также ученые допускают, что подобным гипотензивным эффектом обладает апельсиновый сок.«Цитрусовые содержат важные для здоровья соединения, такие как клетчатка и флавоноиды. Концентрация витаминов и минералов в этих фруктах может поддерживать здоровье сердца, снижая такие факторы риска, как высокое кровяное давление», - заявили научные специалисты.