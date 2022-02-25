Высокий уровень холестерина: 2 напитка одобряются учеными за эффект его снижения

Снизить уровень холестерина или предотвратить его повышение можно, добавив в рацион эта два напитка.Исследовательские данные говорят, что одним из «мощных напитков», способных снижать опасно высокий уровень холестерина является зеленый чай. Он содержит такой тип антиоксидантов, как катехины – именно эти вещества обеспечивают чаю способность понижать высокую концентрацию холестерина в крови.Научный журнал BMC Medicine опубликовал результаты исследования, авторы которого анализировали влияние потребления зеленого чая на уровень липидов в крови. В своем метаанализе специалисты учли сведения, полученные в ходе 31 испытания с участием 3321 субъекта. Анализ показал, что«потребление зеленого чая может значительно снижать уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)».С целью профилактики высокого уровня холестерина ученые одобряют привычку регулярно выпивать от двух до шести чашек зеленого чая хорошего качества.«Подсчитано, что одна чашка чая может снизить уровень холестерина до 0,58 мг/дл», - резюмировали научные эксперты.Другая жидкость с похожим эффектом – это яблочный уксус (тип уксуса, производимого из ферментированного яблочного сидра). В BMC Medicine приводятся данные клинических испытаний, организованных для изучения влияния яблочного уксуса на липидный профиль и гликемические показатели. Проводившие их ученые сообщили, что«потребление яблочного уксуса позволяет снижать общий уровень холестерина в сыворотке, а также способствует снижению уровня глюкозы в плазме натощак».В частности, «значительное снижение уровня холестерина» было зафиксировано у участников испытаний, принимавших ежедневно по 15 мл яблочного уксуса.